DS er premiummerket til Citroën – og har eksistert siden 2017. De har fokusert mye på ladbare biler. Crossoveren DS 3 Crossback E-Tense er elektrisk, mens SUV-en DS 7 Crossback E-Tense er en ladbar hybrid.

Men nå gjøres det klart for å introdusere en ny modell. DS 4 E-Tense er også en litt høyreist bil. Som navnet indikerer, plasserer den seg mellom de to andre i størrelse –med en lengde på 4,4 meter og et bagasjerom på 390 liter.

Den kommer til Norge allerede rundt månedsskiftet januar-februar. Ekstra spennende er det at det også er en helt elektrisk utgave på vei.

Først kommer DS 4 E-Tense som ladbar hybrid. Men det er også en ren el-utgave på vei.

Kommer i 2024

El-utgaven kommer etter planen i 2024. Denne vil få batteripakke på opptil 104 kWt – og det snakkes om en rekkevidde på 700 kilometer.

Men tilbake til versjonen som nå er like rundt hjørnet. Med høyt utstyrsnivå og 225 hestekrefter koster den fra 440.000 kroner.

DS 4 finnes i tre varianter: DS 4, DS 4 Performance Line og DS 4 Cross.

DS 4 er basismodellen – mens DS 4 Cross leder tankene mot røffere bruk. Den blir utstyrt med andre støtfangere, detaljer i matt sort og takrails. Denne versjonen får også andre felger og dekk.

DS 4 Performance Line har interiør trukket i Alcantara, og har en rekke sorte detaljer utvendig. Det er elementer som grill, feltet mellom lyktene bak, vindusrammer og felger.

Les vår test av DS 7 E-Tense her

Det er ingen tvil om at denne bilen byr på elegante og sportslige linjer.

Rekkevidde

DS 4 kommer til Norge med en totaleffekt på 225 hestekrefter. I detalj betyr det en turbomotor med 180 hestekrefter og en elektrisk motor med 110 hestekrefter.

Kreftene fordeles via en åtte-trinns automatisk girkasse.

Batteriet har en kapasitet på 12,4 kWt, og den elektriske rekkevidden er 55 kilometer (WLTP kombinert kjøring).

– Vi ser frem til å lansere en ny DS i det norske markedet. DS 4 vil skape nye kjøreopplevelser for de som krever noe ekstra og annerledes, sier Ole Stefan Nedenes, merkesjef for DS hos importøren Bertel O. Steen.

Dette er en virkelig sjelden luksusbil

Mye utstyr

DS 4 E-Tense har mye utstyr, standard eller ekstra. Blant annet hovedlys som kombinerer Active- og Matrix-baserte lyskilder. Active i form av å tilpasse seg etter vær, fart og føre – og Matrix som gjør at bilen alltid har fjernlys aktivert, samtidig som de ikke blender andre kjøretøy.

Det er tre ulike utstyrsvarianter av DS 4 E-Tense. Dette er Cross-utgaven – med takrails, egne støtfangere og sorte detaljer. Foto: Victor Jon Goico // Studio Goico

I tillegg finner du blant annet dette:

Støyisolasjon i form av laminerte vinduer rundt hele bilen (ikke bare frontrute)

Fjæringskomfort med Scan Suspension som justerer fjæringen individuelt ved å lese underlaget foran bilen

Night Vision og Adaptiv Cruisekontroll basert på navigasjon (DS Connected Pilot 2.0)

Seter med både ventilasjon og massasje

Et bredt spekter av farger og interiør, og opp til 20-tommers felger

Håndsydd ratt med detaljer i smidd karbon

Ulike interiørvalg med perlesøm, asketreverk og guillochert aluminium

Flush-monterte dørhåndtak som felles automatisk inn/ut ved bruk

Smart Touch, en egen touch-skjerm plassert ved girspaken for betjening av infotainment-systemet

Bilens software oppdaterer seg "over the air"

Utvidet Head Up-Display på hele 21 tommer

Detaljer som 3D-skårede baklykter

DS IRIS infotainment-system (kommer også med norsk stemmestyring) med muligheter for personlig oppsett og brukergrensesnitt som en smarttelefon

Trådløs Apple CarPlay og Android Auto

Clean Cabin, med minimalistisk design kombinert med DS Air som gir skjulte luftdyser

Video: Dette var vårt første møte med DS som merke:

Klassikeren ble satt bort på en norsk låve for 26 år siden