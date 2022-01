«Forbered deg på å bli skjøvet tilbake i setet ditt. Neste kapittel i DBX-historien er i ferd med å bli fortalt, og nye ytelsesstandarder vil bli satt. Er du klar for verdens kraftigste luksus-SUV?»

Slik teaser Aston Martin en svært spennende bilnyhet, som garantert vil få mange av konkurrentene til å skjelve litt i buksene de neste dagene.

Med en helt ny utgave av DBX, skal altså den britiske sportsbilprodusenten sprenge grensene, når de avslører det som blir verdens kraftigste luksus-SUV.

De siste årene har konkurransen i dette segmentet virkelig tilspisset seg. Audi, BMW og Mercedes tilbyr alle SUV-er med 600 hk eller mer.

Må slå Porsche

Ikke minst har både Bentley og Lamborghini kastet seg inn i kampen, med henholdsvis Bentayga Speed og Urus.

Det finnes et bredt utvalg SUV-er med heftig motorisering. Dodge Durango SRT Hellcat er blant dem, med sine 710 (!) hk.

Blant dagens premium-SUV-er, er det kanskje Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, som stiller sterkest – med sine 680 spinnville hestekrefter.

Vi skal heller ikke glemme Dodge Durango SRT Hellcat, selv om denne kanskje ikke er å regne som en direkte konkurrent til Aston Martin.

I dag tilbyr Aston Martin DBX 550 hk og 700 Nm, fra en 4-liters V8-motor.

Nykommeren vil med andre ord overgå denne med god margin. Dessuten må engelskmennene kjøre forbi Porsche Cayenne. Det betyr at vi ihvertfall kan vente oss rundt 700 hk.

Vi tipper at nyheten vil få godt over det. Kanskje blir det en form for hybriddrift også.

I 2021 ble det registret fire nye DBX på norske skilter.

Snart premiere

Aston Martin avslører foreløpig ingen tekniske detaljer. Men verdenspremieren er ikke langt unna. Den skjer 1. februar.

Høy luksusfølelse er en selvfølge i Aston Martin.

Inntil da er det bare å telle ned dager, for dette blir utvilsomt spennende!

Her kan du lese noen av inntrykkene fra vår test av Aston Martin DBX:

Kjøreegenskapene i DBX er hårreisende bra! Den mangler kanskje noe på komforten til konkurrenten Bentley Bentayga – men rundt svingene er den sylskarp.

Dette minner veldig om en sportsbil. Er du skikkelig leken, og vil kjøre aggressivt, velger du Sport Plus. Da blir motor, styring, eksos og understell skjerpet. Masete ved vanlig kjøring – men himmelsk når man skal herje litt.

Les hele testen her

Dagens DBX er også en råtass. 0-100 km/t tar 4,5 sekunder.

Her kan du se vår test av DBX: