Slik fikk «Hurryliv» 200.000 følgere på under ett år

Liv Gravdahl, som hun egentlig heter, fikk millioner av visninger da hun startet med plattformen i fjor. Mens andre TikTok-kjendiser synger og danser til trendy sanger, lagde Gravdahl overskrifter med sine rydde- og organiseringsvideoer.

Man skulle kanskje ikke tro at dette slår bra an hos barn og unge – men det gjør det. Frolendingen er nå noen få tusen unna å bikke 200.000 følgere, og følgerne renner fortsatt inn.

Tilfeldig

Likevel var det helt tilfeldig at hele TikTok-eventyret startet til å begynne med.

– Jeg jobber til vanlig med salg og markedsføring på Foss Bad, men ingen under 40 år visste hva dette er. Så vi måtte nå de unge, og vi prøvde TikTok. Jeg kjente ikke til kanalen, så da tenkte jeg å prøve det ut selv, forteller hun til God morgen Norge.

Siden hun verken kunne synge eller danse, gjorde hun det hun selv hadde interesse for.

– Jeg er veldig glad i rydding og elsker å se på det selv, så da gjorde jeg det. Det var egentlig bare for å teste, men så falt plutselig følgerne inn og da fortsatte jeg, forteller hun.

– Det er et must

Kjærlighet til vasking og rydding er det nok ikke alle som har, men dette er noe Gravdahl har hatt interesse for siden barndommen.

– Jeg kommer fra et hjem som er veldig ryddig og organisert, også var foreldrene mine veldig flinke til å holde det sånn. Da jeg flyttet for meg selv, så tenkte jeg: «Oi, nå er det ingen som vasker og rydder etter meg», også føles det godt å ha et system. Når man har en hektisk hverdag og tre barn, så er det et must for min del, sier småbarnsmoren.

Tar til tårene

En stor del av Gravdahl sin dedikerte fanskare er unge barn, og i studio overrasket programleder Cathrine Fossum med en videohilsen. Hennes egen datter, Maria (11), er nemlig en av Gravdahls aller største fans.

– Det er ganske kult at voksne er på TikTok, også har hun jo barn. Så man får kanskje litt lyst til å rydde i kjøleskapet, fordi det ser ganske gøy ut egentlig, sier Maria.

– Men du har jo sagt til meg noen ganger at du vil at jeg skal bli sånn som «Hurryliv», hvorfor sier du det til meg?, spør Fossum bak kamera.

– Fordi du er rotete, skyter Maria tilbake lattermildt.

– Men hvis du skulle sagt noe til henne, hva hadde det vært?

– At du er veldig kul, og jeg hadde blitt veldig glad hvis du fulgte meg, avslutter hun.

Da tar Gravdahl til tårene. Blant tusenvis av barn rundt hele landet har ryddedronninga på kort tid blitt en stjerne for dem, noe hun selv ikke kan tro.

– Det er veldig hyggelig, og jeg prøver å være et godt forbilde. Men det er veldig rart, jeg kan ikke forstå det. Og jeg bor jo på bygda, så dette er så fjernt for meg, sier hun tårefylt.

Vixen-fersking

Noe hun sier hvert fall er fjernt for henne, er at hun vant «Årets stjerneskudd» under fjorårets Vixen Awards. Prisen går til en person som har bidratt med noe nyskapende, og i samme kategori slo hun ut Jenny Huse, Josefine Vogt, Helene Myhre og Oskar Westerlin.

– Det var kjempestort, og veldig gøy. Det er fortsatt helt ubegripelig, forteller hun.

På sosiale medier finner vi tusenvis av vaske-guruer, men sørlendingen har klart å skille seg ut i mengden. Det hun selv mener bidrar til dette er at innholdet hun lager er ekte, og at det ikke er noe som er pyntet på. Målet er at alle skal kunne relatere.

– Det er ikke perfekt, og det er litt fint. Så det er noe å strekke seg etter, men det er fortsatt veldig ekte og oppnåelig. Så jeg tror det er det som treffer, at det er en som er «normal», sier hun om suksessen.

Med jobb og tre barn, legger hun ikke skjul på at det også blir kaos hos henne noen ganger. Men da har hun noen ryddetips til småbarnsforeldrene der ute:

– Hvis det er fullstendig kaos, så må du ta rom for rom og stasjon for stasjon. Du kan ikke ta deg vann over hodet, sier hun og fortsetter:

– For meg er nøkkelen et grunnsystem, og hele familien er et tannhjul. Alle må gjøre noe. De små kan rydde ut av oppvaskmaskinen og puffe noen puter, så start et sted og finn ut av hva du ønsker.

Til tross for at både kjøleskap og skuffer bugner med godsaker, rører hun ikke noe av det selv. Barna får heller ikke lov til å forsyne seg i ukedagene, noe hun sier går veldig fint. Det er likevel ett problem.

– Den som spiser er jo mannen min, så det er han vi må passe på!