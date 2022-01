Ny fornærmet i retten: – Jeg trodde jeg skulle dø

HELGELAND TINGRETT (TV 2): En politimann i 30-årene er tiltalt for voldtekt av to ulike kvinner. Fredag forklarte den andre kvinnen seg for retten. Hun sier at hun den aktuelle kvelden hylte «stopp», men at han bare fortsatte.

– Vi satt først i sofaen og jeg måtte drikke. Han klapsa meg hvis jeg ikke drakk, eller hvis han mente at jeg ikke drakk fort nok.

Det sier den fornærmede kvinnen i det hun begynner å forklare seg om kvelden Spesialenheten mener at hun ble voldtatt.

Kvinnen er tydelig preget når hun forteller om det hun mener skjedde.

Før hun kom inn i retten fredag, ba dommeren den tiltalte politimannen om å sette seg helt i hjørnet av rettssalen, så langt unna vitneboksen som mulig.

Dette ble gjort som et slags kompromiss, etter at kvinnens begjæring om at tiltalte ikke skulle få lov til å være i retten under hennes forklaring, ble avslått.

Politimannen er tiltalt for to tilfeller av voldtekt, og for å ha misbrukt stillingen sin som politimann til å skaffe seg seksuell omgang fra fem ulike kvinner.

Han nekter straffskyld for alle punktene i tiltalebeslutningen.

Overfor kvinnen som forklarte seg fredag gjelder tiltalen kun voldtekt, og ikke misbruk av stilling.

Søkte etter voldtekt på nettet

Tidligere denne uken har retten allerede fått høre forklaringen til den første kvinnen som Spesialenheten også mener ble voldtatt av politimannen. Hun har forklart at hun følte seg tvunget inn i et kjæresteforhold mot sin vilje.

Politimannen erkjenner at han har hatt seksuell omgang med begge kvinnene, men nekter straffskyld for voldtekt. Han nekter også for å ha misbrukt stillingen sin overfor resten av de fornærmede.

Fra vitneboksen fredag skildrer den andre fornærmede kvinnen det hun mener var en grov voldtekt.

Politimannen sier på sin side at de to hadde et felles ønske om å gjennomføre de ulike seksuelle handlingene.

I retten denne uken har politimannens seksuelle preferanser vært tema flere ganger. Selv omtaler han dette som noe «litt utenom det normale kanskje».

Etterforskningen har avdekket at politimannen, på uspesifiserte datoer og tidspunkter, har gjort en rekke søk på internett etter blant annet voldtekt.

«Girl got raped», «extreme bondage» og «girl tortured» er blant søkene som blir trukket frem av aktor.

– Jeg har jo bare vært inne på lovlige sider, så jeg regner med at det ikke er reelle voldtekter jeg har sett, svarte tiltalte da han ble bedt om å kommentere dette.

– Trodde jeg skulle dø

Kvinnen forteller at hun ble slått med et redskap, at hun ble bundet fast til senga, og at hun ble slått i ansiktet da hun prøvde å få han til å stoppe.

– Hver gang jeg rørte meg eller skrek, så så slo han. For at jeg ikke skulle klare å snu meg lenger, så bandt han føttene mine og.

Kvinnen forteller også at politimannen bandt et tau rundt halsen hennes og strammet til.

– Jeg trodde jeg skulle dø, sier kvinnen.

Hun er tydelig preget før hun fortsetter:

– Han slapp etter det jeg følte var en evighet. Så snudde jeg meg sa «vær så snill og stopp». Da sa han at hvis jeg bare kunne ligge stille og la han gjøre sitt, så slapp han å slå.

– Når du sier at du skrek, hva slags volum var det? spurte aktor.

– Jeg ropte.

– Hva ropte du?

– At han skulle stoppe. Jeg skrek, altså jeg ba han om å slutte.

Ifølge kvinnen stoppet han ikke før han selv bestemte seg for det.

Mener hun likte det

Verken kvinnen eller Spesialenheten har klart å tidfeste nøyaktig dato for den angivelige voldtekten. Hun mener at det skjedde i slutten av november eller i begynnelsen av desember 2019.

Politimannen ble pågrepet og varetektsfengslet den 10. desember.

I sin forklaring om den angivelige voldtekten trekker han frem at han mener kvinnen hadde lyst til å møte han igjen, helt frem til pågripelsen.

– 9. desember så skrev hun til meg. Det vil si at natten før jeg ble pågrepet så prøvde vi ordne så hun kunne sove hos meg.

Kvinnen mener at hun aldri ønsket å møte politimannen etter den angivelige voldtekten. Hun sier at dersom hun ga inntrykk av det på tekstmeldinger, så fant hun samtidig på hvite løgner om hvorfor det ikke passet.

Når det gjelder de seksuelle handlingene, mener politimannen at han kun gjennomførte ting som hun ønsket at han skulle gjøre.

På dette punktet er de to altså helt uenige.

– Hun fortalte at hun likte å bli slått hardt over ansiktet. Hun hadde tidligere hatt en utforskende periode og var nysgjerrig på sex.

Politimannen mener også at kvinnen likte å bli påført smerte.

– Når jeg slo eller klapset henne, så ga hun uttrykk for nytelse.

Tiltalte er helt tydelig på at kvinnen aldri ba han om å stoppe, men at hun tvert imot ga uttrykk for at hun likte det som skjedde.

Politimannen ble ikke ferdig med sin forklaring opp mot dette tiltalepunktet før retten ble hevet fredag ettermiddag. Det er rettsfri på mandag, men han fortsetter sin forklaring på tirsdag.

Helgeland tingrett har satt av seks uker til saken.