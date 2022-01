Frykter testsystemene vil knekke sammen

Testkapasiteten i flere storbyer er i ferd med å knele. Helsebyråden i Oslo ber om at de nasjonale retningslinjene for testing endres raskt.

– Vi må få tatt ned køene på teststasjonene på mandag, sier Steen til VG.

Torsdag sendte Oslo kommune et brev til Helsedirektoratet med en klar advarsel om at dagens testtilbud vil knekke sammen med uakseptabelt lange ventetider på timer og enorme køer på drop-in.

De mener også det er mangel på hurtigtester i byen. Det, i kombinasjon med at det er ventet stor smitteøkning i ukene fremover, gjør at Steen mener testsystemet vil nå et knekkpunkt snart om det ikke gjøres noe.

ØNSKER ENDRING: Helsebyråd i Oslo ber om at de nasjonale retningslinjene for testing endres. Foto: Annika Byrde / NTB

Oslo ber nasjonale myndigheter om å endre retningslinjene ved å erstatte PCR-testing med hurtigtester.

– Det som er situasjonen, er at av de 10.000 som kommer for å ta PCR-test i Oslo i dag, er 40 prosent allerede ferdigtestet med hurtigtest. 4000 kommer egentlig for å få bekreftet et resultat de allerede har, sier Steen til avisen.

– Vi har et behov for å ta ned køene, og det enkleste er om vi fra mandag kan ta bort dem som allerede har tatt en positiv hurtigtest, sier Steen.

Kommunene ønsker endring

Da KS storbynettverk møttes fredag morgen ble testutfordringer diskutert. Nettverket består av ordførere og byrådsleder i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum og Drammen og politisk ledelse i KS.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (H) er leder for nettverket. Han forteller til TV 2 at det at rundt halvparten av alle PCR-tester er positive, klart viser at det dreier seg om bekreftelsestester. Altså en PCR-test som er tatt for å dobbeltsjekke resultatet av en positiv hurtigtest.

I SKVIS: Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland. Foto: Tor Erik Schrøder

På flere sykehus er pågangen av tester som skal analyseres nå så stor, at tiden det tar for å få svar på en test øker.

Under møtet fredag morgen var beskjeden fra storbyene tydelig: Se på løsninger for å lette testtrykket.

– Dette ble snakket om og slik som jeg oppfattet det så ble det ytret et ønske fra storbyene om at Helsedepartementet ser på andre løsninger når det kommer til hvem som skal få ta PCR-test, sier Skisland.

Samtidig innrømmer ordføreren at dette muligens setter dem i en skvis.

– For da dukker jo spørsmålet om hvem som skal registrere alle de positive hurtigtestene opp. Det vil bli en betydelig belastning for kommunene, og en større jobb enn den vi har i dag.

Skisland innrømmer at han ikke helt ser hvordan man kan løse denne skvisen.

– Dette er en komplisert greie. Og det kommer jo an på hvor lenge man skal fortsette å registrere alle tilfellene. Det er opp til nasjonale myndigheter å bestemme.

– Begynner å bli lite hensiktsmessig

Helsesjef i Stavanger, Runar Johannessen, forteller at de merker økt pågang ved teststasjonene.

– På PCR-testing har vi hatt kapasitet hele veien, men vi synes at vi merker at det begynner å bli lite hensiktsmessig å bare øke den videre etter hvert som pågangen blir større, sier han til TV 2.

Helsesjefen ønsker seg nå at myndighetene gjør endringer når det kommer til hvordan det skal testes.

– Vi vil egentlig at man går over til selvtester nå.

Smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen, sier det er mange utfordringer knyttet endring av testsystem. Foto: Carina Johansen / NTB

Han mener det er tydelig nå at det er den retningen det går.

– Det er selvtester vi skal bruke fremover og stole på dem. Og så vet man at de ikke er hundre prosent sikre i enhver situasjon. Men det er ikke det vi er ute etter, vi er ute etter å bremse smitten i samfunnet og det klarer vi slik det er nå, sier Johannessen.

Samtidig ser han at det fortsatt er behov for PCR-testing for å få registrert positive prøvesvar hos Helsenorge, og at det da kreves dokumentasjon utover en positiv hurtigtest for å gjøre det.

– Positive prøver må jo dokumenteres for at de skal kunne føres inn i koronasertifikat og så videre. Det er mange utfordringer knyttet til dette, og derfor må vi nok bevare PCR-testingen.

Han peker på at det vil bli for mye jobb for kommunene dersom de får jobben med å registrere inn alle positive hurtigtester og sørge for at de kommer inn i systemet til Helsenorge.

KOMMUNEOVERLEGE: Tove Røsstad er kommuneoverlege i Trondheim. Foto: Annika Byrde / NTB

– Antallet kan bli voldsomt

Testsystemet i Trondheim er annerledes fra de fleste andre byer. De bruker spytt-test i stedet for vanlig PCR-test. I likhet med hurtigtesten, henter man spytt-testen på stasjonen og tester seg selv.

– Da har de ikke behov for noen time og det trengs ikke personell til selve testingen. Det gjør at man har en større kapasitet enn om man hadde helsepersonell som skulle ha utført testen, sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad til TV 2.

Hun sier testen er så populær at de har måttet sette begrensninger på den, sånn at sykehusene skal ha nok kapasitet til å analysere testene som kommer inn.

De har også begrenset PCR-testene til personer som har fått positiv hurtigtest eller som reiser inn i landet. De har fortsatt hurtigtester til å dele ut.

– Det som før eller siden blir et spørsmål er hvorvidt det er fornuftig å skulle bekrefte alle hurtigtestene med PCR-test. De aller fleste som er positive hurtigtester er riktige. Grunnen til at helsemyndighetene gjør det nå er primært for å følge med på situasjonen, sier Røsstad.

– Der igjen kan antallet bli så voldsomt at selv om man begrenser PCR til de som har en positiv hurtigtest kan antallet bli så stort at det går utover kapasiteten på laboratoriet på sykehusene.

Vil ha ny ordning

Helsebyråd Beate Husa sier til TV 2 at smittesituasjonen i Bergen håndteres greit, men også der merker de på kapasiteten at smitten øker.

– Det er periodevis mer kø enn vi ønsker. Akkurat nå håndterer vi situasjonen, men det er ikke usannsynlig at vi får en markant økning i testbehovet, og da er det ikke sikkert at vi vil klare å ta unna, sier helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF) til TV 2.

Hun peker også på dagens testordning.

– Mye av problemet henger sammen med dagens PCR-testregime. Vi er avhengig av at det kommer på plass en ny ordning der folk kan slippe å ta PCR-test. Dagens system er ikke bærekraftig dersom test-behovet stiger markant, sier hun.