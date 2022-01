Måtte forlate «Mesternes mester» etter jevn nattest

Det ble en jevn nattest mellom tidligere skøyteløper Ida Njåtun (30) og tidligere håndballspiller Linn-Kristin Riegelhuth Koren (37) i øvelsen «reaksjon».

I nattesten er det om å gjøre å fange det lysrøret som faller først. Begge klarte å fange lysrørene en gang hver, og den ene runden ble det uavgjort.

Til slutt vant Njåtun da hun klarte å fange det siste lysrøret, og Riegelhuth Koren var den andre til å forlate årets sesong av «Mesternes mester.»

HÅNDBALL: Linn-Kristin Riegelhut Koren er tidligere håndballspiller og deltaker i årets «Mesternes mester». Her er hun i aksjon under OL i 2016. Foto: Vidar Ruud

– Det har vært en fantastisk opplevelse. Utrolig morsomt, og jeg har kost meg innmari, sier Riegelhuth Koren, også kjent som «Linka», til God kveld Norge.

Tårevått farvel

Riegelhuth Koren beskriver nattesten som en fantastisk kamp, og synes det har vært en ære å delta i Mesternes mester.

Det ble tungt for de andre deltakerne å se håndball-legenden forlate konkurransen, og flere tok til tårene.

– Det å se at folk ble lei seg, gråt og at det var tøft å se meg reise, er selvfølgelig ikke noe hyggelig, sier 37-åringen og fortsetter:

– Men samtidig er det fint å se at jeg har bidratt i huset, skapt rammer for det sosiale, vært inkluderende og så har vi jo hatt det svært hyggelig sammen.



Hun forteller at hun på kort tid dannet et tett forhold til de andre, og at det ble skapt mange fine minner i deltaker-huset.

37-åringen skulle også gjerne ha vært med på flere konkurranser dersom hun hadde kommet lenger i «Mesternes mester».

– Slik ble det ikke denne gangen, men jeg nyter det jeg fikk være med på, sier Riegelhuth Koren.

Ut av komfortsonen

Den tidligere håndballspilleren syntes det var spennende å delta på en så stor produksjon som «Mesternes mester», og å få se bak kulissene på alle detaljer i gjennomføringen av programmet.

– Hele opplevelsen med hele konseptet savner jeg. Det er et utrolig kult minne, forteller hun.

Riegelhuth Koren synes også det var spennende å få presse seg selv ut av komfortsonen og flott å bli kjent med alle deltakerne.

– Det jeg savner med «Mesternes mester» er utvilsomt folkene, og det å få lov til å konkurrere og ha det gøy sammen i morsomme øvelser du ellers aldri får prøve, forklarer hun.