Ny studie gir nytt håp for småbarn med nøtteallergi: – Enormt potensial

Forskere ved et amerikansk sykehus hevder å ha funnet en effektiv kur mot peanøttallergi hos småbarn.

Det er gjort et spennende medisinsk framskritt som kan hjelpe tusenvis av barn som lider av peanøttallergi. En stor studie viser at mange barn kan kureres for allergien sin.

Det sier Dr. Stacie Jones ved Arkansas Children's Hospital til nyhetsbyrået AP.

Proteinpulver av peanøtt

I studien ble barn mellom ett og tre år gitt peanøttproteinpulver over en to og et halvt års-periode.

– Det var viktig for oss å vite at dersom vi kunne gjennomføre undersøkelsen, kan mer enn to tredjedeler av disse barna oppleve en veldig stor endring i hvor mye peanøtter de tåler å få i seg, sier Jones.

Og det gjorde barna. Terskelen økte fra omtrent en tiendedel av en peanøtt opp til 16 peanøtter hos 71 prosent av barna.

PEANØTT: Nytt håp for peanøttallergikere. Foto: Patrick Sison / AP

Varig, men redusert effekt

Barnas toleranse ble også testet seks måneder etter studien var avsluttet. Testene viste at toleransen hadde dalt.

Selv om toleransen var lavere, er Dr. Jones begeistret for resultatet.

– Det viktigste vi tar med oss fra denne studien er nok at 20 prosent av barna etter seks måneder uten behandling, fortsatt tålte de 16 peanøttene, mot to prosent av placebogruppen.

Størst effekt hos de yngste

Peanøttallergi kan være et stressmoment for mange barn og foreldre, fordi det kan utløse alvorlig allergisk sjokk.

Undersøkelsen viser at effekten er størst hos de yngste barna. Dersom behandlingen starter tidlig, har man mulighet til å hjelpe barna å bli kvitt allergien.

– Vi tror dette har et enormt potensial. Men vi må forske mer på før dette kan bli standard praksis i behandling av allergier, sier Jones.