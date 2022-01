Det høyeksplosive utbruddet var det kraftigste på 30 år – på ti minutter var katastrofen et faktum

Vulkanutbruddet på Tonga var høyeksplosivt men svært kort. Det varte rundt 10 minutter, mens andre utbrudd kan holde på i timevis.

Røyksøylen etter utbruddet steg hele 30 kilometer til værs og Hunga Tonga Hunga Ha'apai-vulkanens utbrudd regnes for å være et av de kraftigste i verden de siste 30 årene.

Professor i vulkanologi, Shane Cronin, sier til nyhetsbyrået Associated Press at magmaen, den smeltede steinen under jordskorpen, var under enormt trykk og blandet med gass.

En sprekk i fjellet over kan ha ført til et plutselig trykkfall og dette har fått gassen til å utvide og sprenge magmaen.

– Det har ikke vært et kraftigere utbrudd siden vulkanen i Mount Pinatubo på Filippinene tok livet av flere hundre mennesker i 1991, sier Cronin.

Perfekt for stor eksplosjon

Krateret på Tonga lå 200 meter under havets overflate og dette regnes for en perfekt dybde for å skape en stor eksplosjon hvor sjøvann renner inn i vulkanen og umiddelbart blir omgjort til damp.

Dette fører til en rask utvidelse og gir energi til eksplosjonen. Hadde krateret ligget dypere, ville sjøvannet hjulpet å stenge inne utbruddet.

Vanligvis oppstår tsunamier etter jordskjelv, og ikke etter vulkanutbrudd. Det var derfor overraskende for forskerne at ett enkelt vulkanutbrudd som på Tonga, kunne skape en så kraftfull tsunami.

En av teoriene er at eksplosjonens sjokkbølge, som gikk to ganger rundt jorden, gav tsunamien mye mer kraft.

Ødeleggelser 10.000 kilometer unna

På Tonga raserte minst seks meter høye bølger alle bygninger i minst to landsbyer på noen av småøyene.

Men tsunamien forflyttet seg også over havet og knuste båter i en marina på New Zealand og forårsaket et oljeutslipp i Peru - mer enn 10.000 kilometer unna.

21 strender i Peru er tilsølt av olje fra et tankskip på vei til oljeraffineri drevet av spanske Repsol. Myndighetene i landet har erklært nasjonal krise.

TOPSHOT - Aerial view showing cleaning crews work to remove oil from a beach in the Peruvian province of Callao on January 17, 2022, after a spill which occurred during the unloading process of the Italian-flagged tanker "Mare Doricum" at La Pampilla refinery caused by the abnormal waves recorded after the volcanic eruption in Tonga. - A massive volcanic eruption in Tonga triggered tsunami waves around the Pacific, with waves strong enough to drown two women in Peru, more than 10,000 kilometres (6,000 miles) away. (Photo by Cris BOURONCLE / AFP) Foto: CRIS BOURONCLE Bølgene fra tsunamien fikk et tankskip langs kysten av Peru til å slippe ut råolje. Oljen skulle leveres til et raffineri, i stedet havnet 6000 fat olje rett ut i Stillehavet.



Foto: Cris BOURONCLE / AFP

Naturen kan ha hjulpet Tonga

Øynasjonen Tonga fikk lide. Hundrevis av hjem er ødelagte og tre mennesker er bekreftet omkommet, mange er fortsatt savnet og hele øygruppen er dekket av aske.

En undersjøisk internettkabel ble ødelagt av rystelsene og det har vært vanskelig å få kontakt med innbyggerne på flere av øyene. Både mobilnett, internett og strøm er brutt.

KUNNE GÅTT VERRE: Tonga kan ha blitt reddet av korallrev og lagunene som omgir øystaten. Foto: Marian Kupu

Forskerne er likevel overrasket over at tsunamien ikke var større og mer ødeleggende for øynasjonen.

Sannsynligvis er det korallrevene, lagunene og andre naturlige hindringer for vannet som har beskyttet deler av Tonga, mens andre områder har opplevd større bølger.

Asken som dekker øyene har vist seg å ikke være giftig. Om det skulle bli vannmangel er rådet at det skal være mulig for innbyggerne å drikke regnvannet de har samlet på tross av asken. Den har gjort vannet surere men drikkbart i en nødssituasjon.

Global påvirkning

Vulkanutbrudd kan også påvirke temperaturen globalt dersom svoveldioksid pumpes ut i stratosfæren. Utbruddet på Tonga har imidlertid ikke vist å gjøre nevneverdig forskjell.

Mengden svoveldioksid som er kommet fra vulkanen vil ikke gi en større endring globalt enn 0,01 grader celsius, ifølge Alan Robock ved Rutgers University i USA.

Men hva skjer med vulkanen på Tonga nå?

Et scenario er at den er «oppbrukt» og forholder seg rolig de neste ti til 20 årene inntil magmaen sakte men sikkert kommer tilbake.

En annen mulighet er at magmaen kommer tilbake mye raskere og fører til flere utbrudd.

Forskerne tror at sprekkdannelsene skapt av eksplosjonen får gassen til å slippe raskere ut og dermed unngås større utbrudd, inntil videre. Samtidig sier de at den eneste måten å få vite dette på er å overvåke vulkanen bedre fremover.