Meat Loaf er død, ifølge Deadline

Michael Lee Aday (74), bedre kjent under artistnavnet Meat Loaf, døde natt til torsdag.

Aday døde med kona Deborah ved sin side, opplyser Meat Loafs agent, Michael Greene, til Deadline. Døtrene, Pearl og Amanda, fikk også tatt farvel med faren under hans siste tid.

Det er ikke kjent hva som var dødsårsaken.

Artisten har både spilt inn sanger og turnert med Marion Ravn. Sammen sang de blant annet duett på låten «It's All Coming Back To Me» fra Meat Loafs album Bat Out of Hell fra 2006.

