Her er gavene til prinsesse Ingrid Alexandra

Gaven fra Sametinget er skinnveske, som er sydd og designet av duojár Pia Jannok. Foto: Sametinget

Fredag formiddag tar prinsesse Ingrid Alexandra imot representanter fra det offisielle Norge på Slottet i anledning prinsessens bursdag. Der skal flere overbringe både gratulasjoner og gaver til den myndige prinsessen.



Statsminister Jonas Gahr Støre avslører til TV 2 at prinsesse Ingrid Alexandra vil få tre symbolske bøker i gave fra regjeringen. Denne gaven kommer ved siden av festmiddagen på Oslo sitt storslåtte bibliotek Deichmann Bjørvika, men denne festmiddagen må utsettes på grunn av pandemien.

– Gaven er satt litt på vent, men den får hun når vi endelig kan ha vanlige og normale dager igjen, sier statsministeren til TV 2.

Den første boken handler om dronning Eufemia. Den andre boken er om norsk kvinnehistorie - mens den tredje og siste boken er tusen års norsk historie.

Her er gavene: Havforskningsinstituttet : Et nytt kystforskningsfartøy skal hete «Prinsesse Ingrid Alexandra». Fartøyet skal gå på tokt langs kysten i nord.





: Et nytt kystforskningsfartøy skal hete «Prinsesse Ingrid Alexandra». Fartøyet skal gå på tokt langs kysten i nord. Regjeringen : Fra regjeringen får prinsessen en festmiddag på Oslo sitt storslåtte bibliotek Deichman Bjørvika, men denne festmiddagen må utsettes på grunn av pandemien. I tillegg vil prinsessen få tre ulike symbolske bøker.





: Fra regjeringen får prinsessen en festmiddag på Oslo sitt storslåtte bibliotek Deichman Bjørvika, men denne festmiddagen må utsettes på grunn av pandemien. I tillegg vil prinsessen få tre ulike symbolske bøker. Asker kommune: Fra hjemkommunen Asker får prinsessen en pakke med utstyr til kortreiste naturopplevelser og bøker med lokale turforslag. Gaven består av en ryggsekk, telt, sovepose, lue, turbukse, ullgenser og en hengekøye, skriver Budstikka.





Fra hjemkommunen Asker får prinsessen en pakke med utstyr til kortreiste naturopplevelser og bøker med lokale turforslag. Gaven består av en ryggsekk, telt, sovepose, lue, turbukse, ullgenser og en hengekøye, skriver Budstikka. Sametinget : Prinsesse Ingrid Alexandra får to gaver fra Sametinget. Den ene gaven er skinnveske, som er sydd og designet av duojár Pia Jannok. Denne vesken er sydd av senetråd, som er tradisjonell tråd tvunnet av sener fra reinsdyr. Den andre gaven er sølvsmykkesett laget av sølvsmed Erica Huuva i Nord-Sverige. Settet består av hårpynt, ring, ørepynt og halskjede.





: Prinsesse Ingrid Alexandra får to gaver fra Sametinget. Den ene gaven er skinnveske, som er sydd og designet av duojár Pia Jannok. Denne vesken er sydd av senetråd, som er tradisjonell tråd tvunnet av sener fra reinsdyr. Den andre gaven er sølvsmykkesett laget av sølvsmed Erica Huuva i Nord-Sverige. Settet består av hårpynt, ring, ørepynt og halskjede. Forsvaret : Forsvarssjefen har besluttet at Forsvaret skal avgi salutt for prinsesse Ingrid Alexandra på hennes 18-års dag, melder Forsvarets forum.





: Forsvarssjefen har besluttet at Forsvaret skal avgi salutt for prinsesse Ingrid Alexandra på hennes 18-års dag, melder Forsvarets forum. Bærum kommune : Kommunen gir prinsessen en lyslykt med motiv av Løkke bro i Sandvika og Bærum kommunes offisielle gavebok «Vårt Bærum», skriver Budstikka.





: Kommunen gir prinsessen en lyslykt med motiv av Løkke bro i Sandvika og Bærum kommunes offisielle gavebok «Vårt Bærum», skriver Budstikka. Den norske kirke: Fra kirken får prinsessen fotokunst i gave. Verket, som heter «Måkeflukt», er laget av kunstneren Morten Golim. I tillegg vil prinsessen bli invitert til å møte Den Norske Kirke.





Fra kirken får prinsessen fotokunst i gave. Verket, som heter «Måkeflukt», er laget av kunstneren Morten Golim. I tillegg vil prinsessen bli invitert til å møte Den Norske Kirke. Folkehøgskolen: Folkehøgskolene i Norge ønsker å gi prinsesse Ingrid Alexandra et innblikk i hverdagen på en folkehøgskole. I anledning bursdag får hun en drømmedag på en valgfri skole. Listen oppdateres fortløpende.

Fotokunst

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum forteller til TV 2 at prinsesse Ingrid Alexandra får fotokunst i gave fra Den Norske Kirke. Verket, som heter «Måkeflukt», er laget av kunstneren Morten Golimo, og har havet og bølger som motiv.

– Utgangspunktet for det er at vi har en prinsesse som er friluftsinteresser og aktiv, og vi vi valgte derfor å gi fotokunst med et motiv som vi tenkte kanskje kunne være fint på veggen hos prinsessen, sier Raaum.

Den andre gaven fra Sametinget er sølvsmykkesett laget av sølvsmed Erica Huuva i Nord-Sverige. Settet består av hårpynt, ring, ørepynt og halskjede. Foto: Sametinget

Kirkerådslederen legger til at prinsessen også bli invitert til å møte Den Norske Kirke. Ved tidligere merkedager har prinsessen fått bibel og salmebok av kirken.

Fredag kunngjorde også Havforskningsinstituttet at deres nye kystforskningsfartøy skal hete Ingrid Alexandra.

– Vi er veldig stolte over at kongefamilien takket ja til at fartøyet kunne få det flotte navnet, forteller avdelingsdirektør Marie Hauge i Havforskningsinstituttet til TV 2.

Ingen bilgave

Siden 1924 har det vært en tradisjon å gi bil i gave til de kongelige når de blir myndige. Den tradisjonen er det nå slutt på - og prinsessen får en bilfri bursdag.

I stedet får hun et livsvarig medlemskap i klubben.

– Grunnet kongehusets gaveregler vil KNA ikke gi bil til prinsesse Ingrid Alexandra når hun fyller 18 år fredag, opplyser kommunikasjonssjef Thomas A. Groot i den tradisjonsrike organisasjonen Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) til NTB.

Historisk

Aldri tidligere har en kvinnelig tronarving blitt født i Norge før prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff

Prinsesse Ingrid Alexandra kom til verden på Rikshospitalet i Oslo onsdag den 21. januar 2004. Den myndige prinsessen er nummer to i arverekken - etter sin far kronprins Haakon.

Aldri tidligere har en kvinnelig tronarving blitt født i Norge. Dermed er prinsesse Ingrid Alexandra historisk.

Saken oppdateres fortløpende.