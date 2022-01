Nå skal også borettslag og sameier få strømstøtte

– Jeg vet at mange har vært bekymret for at fellesmålt strømforbruk i sameier og borettslag ikke skulle bli dekket av strømstønadsordningen, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

–Jeg er glad for at vi nå får på plass en forskrift som sikrer at store forbruksposter i borettslag og sameier, slik som elektrisk oppvarming og varmtvann, også omfattes av strømstønadsordningen for husholdninger.

Strømstøtten, der de første 5000 kilowattimene av strømforbruket får dekket en del av beløpet når kilowattprisen overstiger 70 øre, utbetales heretter også til boligaksjeselskaper.

Boligselskapene får pålagt ansvaret med å sørge for at støtten kommer husholdningene til gode.

Støtte for desember og januar vil for de fleste boligselskapene bli utbetalt i februar.