Kilder til TV 2: Emil Konradsen Ceïde klar for Serie A-klubben Sassuolo

Snart to uker har gått siden TV 2 avslørte at Ceïde nærmet seg 12. plassen i italiensk Serie A.

Med den ivorianske kantspilleren Jérémie Boga på vei til Atalanta for over 200 millioner kroner, hadde Sassuolo sett seg ut den norske 20-åringen som erstatter.

For rundt to uker siden kom klubben med det første budet, etter at også tyrkiske Galatasaray hadde gjort et fremstøt for å sikre seg Ceïde.

Etter noen dagers forhandlinger kom Rosenborg og Sassuolo til enighet om et utlån med opsjon på kjøp, som totalt sett skal ha en verdi på mellom 30 og 40 millioner kroner, slik TV 2 forstår det.

Kjøpsklausulen skal være svært lett å oppfylle, og er der mer som økonomisk løsning enn på grunn av usikkerhet rundt en permanent overgang. Signeringen kan derfor praktisk talt regnes som et vanlig spillersalg.

Enkelte medier rapporterte at Ceïde skulle reise til Italia forrige fredag, men han ble i Trondheim over helgen, blant annet fordi de personlige betingelsene i kontrakten måtte forhandles.

Denne uken har Ceïde fått oppleve hvor etterrettelige italienske klubber er når det kommer til medisinske undersøkelser.

Tirsdag skal han ha tilbragt flerfoldige timer, fra morgen til kveld, i ulike helsetester for å forsikre den kjøpende klubben om at det ikke fantes noen uregelmessigheter hos den unge spilleren.

Italienske klubber har spesielt skjerpet og utvidet hjerteundersøkelsene på nyankomne spillere etter dødsfallet til Fiorentina-spiller Davide Astori i 2018 samt hjertestansen til Inter-tilknyttede Christian Eriksen under EM i fjor sommer.

De endeløse medisinske testene, og påfølgende analyse av disse, har bidratt til at Ceïde-signeringen ikke ble offentliggjort tidligere.

Men nå er alt klart: Rosenborg og Sassuolo er enige, Ceïde og Sassuolo er enige, og de medisinske undersøkelsene var tilfredsstillende.

TV 2 får opplyst at Ceïde presenteres offisielt som ny spiller for Serie A-klubben fredag.

Trolig kommer søndagens bortekamp mot Torino for raskt til at Ceïde kan gjøre sin debut for klubben allerede, men borteoppgjøret mot Morten Thorsby og Kristoffer Askildens Sampdoria fremstår som en mulig anledning for 19-åringens første opptreden i den italienske ligaen.