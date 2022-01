Mange norske bileiere har fått en utfordring vi knapt hadde hørt om før elbilsalget begynte å ta av: Nemlig at de ikke har lov til å ha noe på taket av bilen.

En rekke elbiler er rett og slett ikke typegodkjent for å ha takstativ eller last. Det betyr nei til både ski og takboks. Og det kan naturligvis by på problemer for mange.

Men selv om det ikke er lovlig å bruke dem, er det ikke noe problem å finne takstativ til flere av de aktuelle bilene. Ett eksempel: Storselgeren Ford Mustang Mach-E som det nå finnes flere tusen eksemplarer av på norske veier.

Hva om de tar sjansen?

Firmaet takrails.no er blant dem som tilbyr dette. De selger komplett takstativ med monteringssett til bilen og har samtidig merket tydelig med følgende melding:

OBS! Ford Mustang Mach-e er pr dags dato IKKE typegodkjent for bruk med taklast/takstativ i Europa. Bruk av takstativ på denne bilen er derfor helt på eget ansvar.

Eventuelle kjøpere har dermed fått klar beskjed. Men hva om de likevel tar sjansen?

Vi i Broom har tidligere snakket med UP om saken. Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen hadde denne kommentaren:

Dette bør du vite før du fyller opp takboksen

Vinter og snø... Men skiene må du ha inne i bilen, ikke på taket.

Rundt 6.000 kroner i bot

– Veiledende bøtesats på forhold som bryter med dette, er rundt 6.000 kroner for personbiler, men dette kan påtalemyndigheten justere ut fra om det finnes formildende eller skjerpende omstendigheter. Boten vil eksempelvis kunne settes høyere dersom lasten har falt av eller har vært årsak til en trafikkulykke. Under skjerpende omstendigheter kan også beslag av førerkort være aktuelt, sa Skjelbred Larsen.

Så kan man naturligvis spekulere i om politiet har oversikt over hvilke biler som er godkjent med taklast eller ikke. Og om de prioriterer dette i sin kontrollvirksomhet. Men lovmessig er det altså ikke noen tvil.

Dette kan bli en utfordring for mange elbil-eiere

VW ID.5 er en av de heteste elbilnyhetene akkurat nå. Men taklast får du ikke ha på denne.

Taklast påvirker flere ting

Mustang Mach-E er langt fra den eneste bilen med denne «mangelen». Du kan heller ikke ha taklast på biler som VW ID.3 og ID.5, Renault Zoe, BMW i3, Hyundai Ioniq eller Tesla Model X.

Brooms bilekspert Benny Christensen har fått mange spørsmål rundt elbil og taklast til sin «Spør Benny»-spalte her på Broom. Han skjønner frustrasjonen – og at mange lurer på hvorfor det skal være slik:

– Dette handler til syvende og sist om prioriteringer hos bilprodusentene og måten bilene er utformet/produsert på. Last på taket vil jo nødvendigvis påvirke en rekke ting, også rekkevidden. Bilen oppfører seg annerledes om du har en stor takboks med 50 kilo last på taket – kontra ingen ting. En del elbilprodusenter har altså hoppet elegant over hele problemstillingen – og løst utfordringen med å si at du ikke kan ha taklast i det hele tatt, sier Benny.

Alternativ løsning – med en bagasjeboks som denne kan du likevel få med deg skiene.

Alternativ løsning

Han peker på at dette også har gitt oss en del alternative løsninger, gjerne montert på hengerfestet.

– Det mest vanlige er å kjøpe en bagasjeboks som festes på kroken. Her får du godkjente løsninger som er store nok til å transportere blant annet langrennsski for voksne. Alle synes kanskje ikke det ser så estetisk vakkert ut, men du kan få med deg mye og det er enklere å ta ting inn og ut her – enn i en boks oppe på taket, sier Benny.

Broom har vært i kontakt med den norske Ford-importøren, de ønsker ikke å gi noen kommentar rundt takstativ til Mustang Mach-E.

