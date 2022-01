Taliban kommer til Norge

Det er første gang Taliban sender en delegasjon til et vestlig land for å forhandle, siden de tok over makten i Afghanistan.

Norge har invitert representanter fra Taliban til Oslo søndag, og de er ventet å være i Norge frem til tirsdag. Det opplyser Utenriksdepartementet (UD) i en uttalelse, som TV 2 har fått.

TIL NORGE: Norge har invitert representanter fra Taliban til Norge. De ankommer allerede på søndag. Foto: Elise Blanchard /AFP

– Vi vil være tydelige i våre forventninger til Taliban, særlig når det gjelder jenters skolegang og menneskerettigheter som kvinners deltakelse i samfunnet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i uttalelsen fra UD.

Afghanske kvinners rettigheter er svært begrenset etter at Taliban tok over makten. Mange kvinner nektes å jobbe og jenters rett til utdanning er kraftig innskrenket.

KVINNER FÅR IKKE JOBBE: TV 2 var i Afghanistan i november i fjor og traff blant annet Hilay og Khatera, som er utdannet jurister, og jobbet i Kabul med familiekonflikter. Etter at Taliban tok makten i landet, har de ikke fått jobbe. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Humanitær krise

Taliban erobret Kabul 16.august i fjor, og den humanitære krisen i landet er stor.

– Det er en fullskala humanitær katastrofe for millioner av mennesker. For å hjelpe de sivile i Afghanistan må det internasjonale samfunn, så vel som afghanere fra ulike deler av samfunnet ha dialog med Taliban, sier Huitfeldt.

– Ikke en anerkjennelse av Taliban

Vestlige land har vært avventende til å opprette kontakt med det nye regimet, men den siste tiden har det vært diplomatisk kontakt.

Norge har invitert representanter fra Taliban for møter med norske myndigheter, representanter for det internasjonale samfunn og andre afghanere med bakgrunn fra det sivile samfunn, skriver UD i uttalelsen.

– Dette er ikke en legitimering eller anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med de som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe, sier Huitfeldt i uttalelsen fra UD.



MÅ SNAKKE SAMMEN: Utenriksminister, Anniken Huitfeldt, vil snakke med Taliban. Foto: Pontus Höök

Norge var på besøk i Kabul

Norges ambassadør til Afghanistan og to andre diplomater var mandag i Kabul for å ha samtaler med Taliban.

MØTER: Den norske delegasjon med ambassadør Ole A. Lindeman i spissen, i møte med representanter for Taliban i Kabul. Foto: UD

Afghanistan-ambassadør Ole Andreas Lindeman var på et to-dagers besøk til Afghanistan. Det bekreftet utenriksminister, Anniken Huitfeldt, til TV 2 tidligere denne uken.

– Det er for å få dialog med myndighetene for å sikre at folk får tilgang til humanitær hjelp.

– Vi må også følge med på hvordan situasjonen er for jenter. De har jo lovet at jenter skal få utdanning, men vi må være sikre på at det skjer. Og så må vi unngå at det blir kollaps av både skolesystemet og helsevesenet, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2 mandag.

Tema for samtalene denne uken var blant annet den humanitære situasjonen, respekt for menneskerettigheter og kvinners rett til deltakelse i samfunnet, opplyste Huitfeldt til TV 2.