Hus evakuert etter snøskred - søker etter personer

Fredag morgen har det gått et stort skred over veien inn til Beisfjord. Redningsressurser søker etter personer i skredet.

Fredag morgen gikk et snøskred over Beisfjordveien i Ofoten. Det er andre gang på en uke at det går skred i området.

Veien der skredet har gått er eneste utfartsvei fra Beisfjord, og mange av innbyggerne benytter til vanlig veien for å komme seg til jobb i Narvik.

– Vi kan ikke utelukke at det er noen der. Skredet er 300 meter langt og tre-fire meter høyt, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Mari Lillestø til TV 2.

Politiet har ikke indikasjoner på at noen befinner seg under skredet, men kan heller ikke utelukke det.

– Vi har kalt ut frivillige og profesjonelle redningsressurser og jobber med å skaffe oss oversikt nå, sier Lillestø.

#Ofoten #Beisfjord: Snøskred over Beisfjordveien. Strømlinjen til Beisfjord kuttet. Status forøvrig uklart. Nødetatene i arbeid. Oppdateres her. — Politiet i Nordland (@politinordland) January 21, 2022

Ifølge NRK er det et hus i området der skredet har gått. Beboerne i det aktuelle huset er evakuert.

Ettersom den eneste veien inn til tettstedet er stengt og fjorden er islagt, er innbyggerne isolerte som følge av skredet. Helikopter er eneste transportalternativ.

– Strømmen har gått, og det vil ikke være strøm i Beisfjord på 24 timer. Men de har alt de trenger av butikker og medisinske ressurser, sier operasjonslederen.