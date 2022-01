Fotballryktene: – Chelsea med sjokkbud på Barca-stjerne

Mange klubber kjemper om signaturen til Ousmane Dembélé (24), og ifølge Express har Chelsea nå lagt inn et bud på Barcelona-stjernen. Budet skal være på 12,5 millioner pund, som er sjokkerende lavt. Det er nemlig over 100 millioner pund under det den spanske storklubben betalte for fem år siden. Dembélé kan forlate Barcelona gratis etter sesongen.

Wayne Rooney har vært koblet til jobben som Everton-manager helt siden Rafael Benitez var ferdig i klubben, men det er langt ifra sikkert at 36-åringen blir å se på Goodison Park. Ifølge nye rapporter har Everton nemlig vært i samtaler med tidligere Gullballen-vinner Fabio Cannavaro, melder flere britiske medier, blant annet Daily Star.

Manchester United planlegger å dra til USA i juli som en del av oppkjøringen til neste sesong, en tur som i utgangspunktet vil gi stor økonomisk verdi for klubben, skriver Daily Star. Nå frykter United at klubben ikke vil være like lukrativ, og at de vil tape inntekter, dersom de må dra uten superstjerne Cristiano Ronaldo.

PSG er i samtaler med Tottenham om en låneavtale for Tanguy Ndombele (25). Det melder Goal. Midtbanespilleren var den dyreste spilleren i klubbens historie da han kom til Spurs i 2019.

Tottenham vurderer samtidig å hente midtbanespiller Franck Kessie (25) fra AC Milan i januarvinduet, ifølge Telegraph.

Selv om Manchester United har avslått et bud fra Sevilla, har den spanske klubben ikke gitt opp å hente Anthony Martial (26) på lån. Sevilla er forberedt på at det ikke kan gå, og har Lyons Moussa Dembele som et alternativ på blokken, ifølge Marca.

Også Newcastle har fått et bud avslått av Manchester United, men har nå kommet med et nytt og bedre bud på en låneavtale med Jesse Lingard (29). Det melder Telegraph.

Ifølge ESPN er Real Madrid svært nære å hente PSGs Kylian Mbappé (23). Stjernespilleren er på ønskelisten hos mange klubber, men det kan nå se ut som at karrieren hans fortsetter i Spania.

Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang (32) er ønsket av den saudiarabiske klubben Al Hilal. Det er snakk om en låneavtale til å begynne med, men med muligheten for en permanent overgang i sommer, melder Daily Mail.