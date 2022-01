Wallace & Gromit gjør comeback på TV-skjermene

Den eksentriske oppfinneren Wallace og hunden hans Gromit gjør comeback i en ny Netflix-film. Det er første gjensyn med de to leirefigurene siden 2008.

Strømmegiganten Netflix skal produsere det som blir den sjette filmen i den animerte serien.

Det er gått 14 år siden den siste filmen i rekken, da den Oscar-nominerte kortfilmen «Wallace & Gromit: Den enes død, den andres brød» kom ut i 2008.

Den nye filmen har planlagt premiere i 2024, og handlingen spiller på hvordan dagens samfunn blir stadig mer teknologi-avhengig.

Gromit er bekymret for at Wallace stadig blir mer avhengig av oppfinnelsene sine. Når Wallaces nyeste oppfinnelse «Smart-hagenisse» utvikler sin egen vilje og intelligens, blir det opp til Gromit å slåss mot ulykksalige krefter for å redde sin eier.