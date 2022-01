Internettet er nede i hele Jemen etter luftangrep

Forbindelsen falt ut klokken 3 natt til fredag, lokal tid. Luftangrepet skal ha truffet en telekombygning, ifølge advokatgruppen NetBlocks.org.

Jemen får internett gjennom en undersjøisk kabel som går til havnen i Hodeida langs Rødehavet.

Den Saudi-ledede koalisjonen som kjemper mot Houthi-opprørerne i Jemen har erkjent å utføre luftangrep mot mål rundt havnen i Hodeida.

De erkjente imidlertid ikke å ha truffet en telekombygning, men kalte Hodeida for et knutepunkt for piratvirksomhet og våpensmugling til støtte for houthiene.