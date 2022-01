Skal ha generalgjennomgang av norsk beredskap

Regjeringen i statsråd startet fredag formiddag arbeidet med en total gjennomgang av norsk sivil beredskap.

Lederen for totalberedskapskommisjonen er tidligere forsvarssjef og Senterpartimedlem Harald Sunde.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) begrunner viser til at det nå er 20 år siden forrige gang den sivile beredskapen sist ble gjenstand for en grunnleggende gjennomgang.

– Vi ser nye utfordringer med digitale trusler og hybride trusler. Vi opplever naturskader, uvær og andre utfordringer folk opplever i sin hverdag hvor det er behov for politi, brann eller ambulanse og da må vi se på hvordan vi skal sikre folk god beredskap over hele landet, sier Enger Mehl til TV 2.

Tidligere forsvarssjef, general og leder av forsvarets spesialstyrker Harald Sunde har fått oppdraget å lede kommisjonen. Han er kjent som en frittalende militær, som mot slutten av sin karriere i uniform meldte seg inn i Senterpartiet. Men denne gangen får han altså oppdraget med å gjennomgå den sivile beredskapen.

– Jeg har ingen planer om å militarisere beredskapsarbeidet i Norge. Men når det er sagt er jeg opptatt av at alle ressurser, og det militære har jo en stor del av dette, må kunne settes inn i også det sivile beredskapsarbeidet der det er nyttig og nødvendig. Det finnes ingen grenser for hvor mange penger man kan bruke på beredskap. Men kommisjonens arbeid må resultere i at vi får best mulig beredskap innenfor akseptable økonomiske rammer, sier Sunde.

Og har mener verden ser annerledes ut nå, enn for 20 år siden.

– Først skal vi kartlegge beredskapstiltakene i alle sektorer. Men så har vi fått noen nye trusler i den senere tid, for eksempel digitale angrep og ikke minst hybride trusler, understreker kommisjonslederen.

Totalberedskapskommisjonen har fått frist til juni 2023 med å presentere sin rapport, og består foruten lederen Harald Sunde av følgende medlemmer:

Ordfører Anne Rygh Pedersen, Tønsberg, sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Nittedal, konsernsjef Christian Stav, Steinkjer, sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Oslo, politimester Ellen Katrine Hætta, Sør-Varanger, direktør Jon Halvorsen, Nordre Follo, direktør Cecilie Daae, Oslo, forbundsleder Ola Yttre, Skjåk, sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Lillesand, ordfører Ida Stuberg, Inderøy, styreleder Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum, professor Odd Jarl Borch, Bodø, statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, Tromsø, LO-sekretær Are Tomasgard, Lillestrøm og regiondirektør Tone Grindland, Stavanger.