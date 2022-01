– Jeg håper det går best for min del av familien, smiler Tyskland-profilen Rune Dahmke til TV 2 før fredagens møte med Norge.

Det blir også en familiær duell i kampen, for Dahmke og Sander Sagosen er sammen med hver sin Bredal Oftedal-søster, henholdsvis Stine og Hanna.

Til daglig spiller de i Kiel, der også Harald Reinkind er blant spillerne.

– Det er fint å møte dem og spille mot venner, og så skal jeg være litt plagsom, sier Dahmke.

IRRITERENDE RUNE: Rune Dahmke minnes at Sander Sagosen var irritert på ham da de møttes i EM i 2016. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

– Jeg vet hvordan jeg skal plage ham (Sagosen). Da jeg møtte ham for første gang i 2016, var han mest irritert på meg, så jeg har idé, sier Dahmke, som ikke vil røpe hva som gjør Norges superstjerne irritert.

Sagosen forventer ingen overraskelser.

– Vi kjenner hverandre veldig godt, så det er ikke noe problem. Det blir en tøff kamp for begge. Det blir 60 minutter med kanontøff håndball, så får vi se hvem som er det beste laget, seir trønderen til TV 2 etter å ha holdt show mot Polen.

Møtes kun på kamp

Rune Dahmke skulle egentlig ikke vært i EM, men han ble hentet inn etter at koronautbruddet i Tyskland-troppen. Denne måneden har Tyskland fått tolv spillere med positive koronaprøver.

– Etter at jeg kom ned hit, har jeg bare sett de andre på laget mot Polen og Spania, for vi hele tiden på rommet, der vi testes og spiser. Vi får ikke lagfølelse i det hele tatt. Vi er kun samlet når vi skal spille. Ellers er vi på rommet. Det er merkelig, nesten latterlig, men vi gjør alt for å stoppe utbruddet. Vi håper på det beste, sier Dahmke etter torsdagens 23-29-tap for Spania.

Onsdag meldte tyske medier at Tyskland kunne trekke komme til å trekke seg.

– Det var litt snakk om det, men det er nesten ingen sjanse for at det vil skje. Om vi får enda ti smittede, er det kanskje ikke noen tyske spillere igjen i landet til å fylle opp, men jeg tror ikke det, sier Dahmke.

Må få oversikten over Tyskland

Torsdag sprudlet det av Norge mot Polen i første kamp i hovedrunden. Sagosen og co. satte scoringsrekord med 42-31-seier mot polakkene.

– Norge har også slitt med sitt som andre lag, men de er litt mer stabile nå. Med Sander, Harald og keeperne har de et veldig godt lag. På en god dag kan de slå alle. Vi er forberedt på det, men håper at de ikke har det, sier Dahmke.

Sagosen er spent på motstanderen.

– Først må vi få oversikt over hvem som spiller, for de har hatt tolv spillere ute. Tyskland har en så enormt bredde og så mange gode spillere vi møter hver dag i Bundesliga, så de kommer med et veldig sterkt og fysisk lag. Det blir en tøff kamp, sier Sagosen.

Etter fredagens kamp mot Tyskland venter Spania søndag og Sverige tirsdag.

Norge gikk inn i hovedrunden med null poeng etter å ha gått på trynet mot Russland i gruppespillet, men tok sine to første poeng med seier mot Polen.