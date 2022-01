Jublet da hun leste overskriften. Så regnet hun på det: – En trist dag

Fredag klokken 12 endres reglene for hvor mange som kan samles på innendørs- og utendørsarrangementer med faste tilviste plasser. For Folketeateret får det ingenting å si.

Karianne Jæger er produsent i Scenekvelder i Folketeateret i Oslo. Da nyheten om at regjeringen åpner for flere publikummere kom, trodde hun umiddelbart at det skulle bety gode nyheter for dem.

– Først, da jeg leste overskriften, jublet jeg. Og tenkte at «herregud, det enorme arbeidet vi har lagt ned har fungert», men da jeg dykket ned i detaljene så skjønte jeg at Folketeateret, med de reglene som er knyttet til kohorter, ikke klarer mer enn 400 personer i salen. Slik at dette er ikke noe gode nyheter. Og vi er kjempeskuffet, rett og slett, sier hun til TV 2 Nyhetskanalen torsdag kveld.

1500 inne, 3000 ute

Kun en times tid tidligere kom pressemeldingen fra regjeringen om at de gjør endringer på antallet gjester som er tillatt på innendørs- og utendørsarrangementer fra fredag klokken 12. De nye reglene er:

På innendørs arrangementer med faste tilviste plasser være inntil 1500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene

Reglene for utendørs arrangementer med faste tilviste plasser er at det kan være inntil 3000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene.

Grensen har den siste uken vært på 200 innendørs og 600 utendørs.

– Økningen i antallsbegrensninga er et stort steg i riktig retning og vil bety mye for arrangører, publikummere og utøvere. Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i pressemeldingen om de nye reglene.

I begynnelsen av februar kommer regjeringen med en ny vurdering av smitteverntiltakene.

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, skrev Trettebergstuen.

– Gi oss tillitt

På spørsmål fra TV 2 Nyhetskanalen om hvordan Jæger i Folketeateret ville hatt det, svarer hun at hun mener det kan åpnes helt.

– Vi har jo ment hele veien at vi kan åpne for fulle saler. Vi har så mye data og tall nå, som hele bransjen har fremskaffet selv, på at det ikke er der smitten er stor, skummel og farlig. Slik at vi mener at kulturarenaene i Norge bør kunne åpne, men med smittevernregler. Der det ikke er mulig å holde meteren, så sitter man med maske, sier hun.

Jæger peker også på at omikron gir mildere sykdom, og at det er høy vaksinegrad i Norge.

– Så vi mener jo at det bør være mulig for vår næring å få lov til å komme i gang igjen på lik linje med utelivsbransjen og andre næringer i Norge som får lov til å styre sin næring under de smittevernstiltakene som gjelder. Og det er vi kjempegode på i kulturbransjen, så gi oss tillitt til å gjøre det.

– Hvordan påvirker endringene som kom i dag deres arrangementer fremover?

– Det betyr at Folketeateret dessverre fortsatt er stengt. Vi har heller ikke støtteordninger som er forutsigbare og som hjelper oss til å komme i gang. Så per nå er det mange, mange mennesker som ikke får lov til å komme tilbake på jobb og som står uten inntekt. Så det er en trist dag for kulturnorge i dag.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra kulturdepartementet torsdag kveld, men hadde ikke anledning til å svare.