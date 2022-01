Norsk lasteskip har kraftig slagside vest for Kullen

Helikopter er satt inn for å hjelpe et norsk lastefartøy som har fått kraftig slagside i dansk farvann nær Kullen i Skåne, melder Aftonbladet.

Skipet befinner seg 20 kilometer vest for Kullen, melder Aftonbladet.

Sydsvenskan melder at det er snakk om et norsk fartøy, og at de fem alle er norske.

– Sjöfartsverkets helikopter er der og henter opp personer. Det er midt i sundet, sier Fredrik Strömbäck, talsperson for Sjöfartsverket, til Sydsvenskan.

Til NTB opplyser han at det er snakk om FS Bjugnfjord, et 65 meter langt lastefartøy.

Vakthavende offiser ved Forsvarets Operationscenter i Danmark, Allan Mortensen, sier et dansk og to svenske helikoptre er satt inn, og fregatten Niels Juel er også på vei.

Alarmen gikk like før klokka 20, og fartøyet skal ha hatt fem om bord.

– Dette har skjedd i dansk farvann, men vi deltar med helikopter og har et annet på stand by. Fem personer er vinsjet opp, sier Daniel Ståleby, assisterende redningsleder ved den svenske sjø- og flyredningssentralen til Aftonbladet.

To er heist opp fra fartøyet og tre fra en livbåt, opplyser Ståleby overfor TV 2 før han legger til at de samtlige flys til Lund unversitetssykehus i Skåne.

Strömbäck bekrefter at fem personer er reddet opp. Han opplyser at det blåser nordavind på rundt 12 meter i sekundet i området.

– Det er så klart tøffe forhold, men mannskapene er trent for det, sier han.

Årsaken til at fartøyet har fått slagside, er så langt ikke kjent.