Frykter fotball-stopp for rundt 1000 barn og unge: – Hadde vært veldig vondt

Lyn Fotball bruker to kunstgressbaner på Kringsjå i Oslo. De står nå i fare for å bli stengt på grunn av høye gasspriser.

– Det er det siste jeg vil. Jeg ønsker å drive en klubb hvor folk kan få gjøre det de ønsker. Veldig mange av de som er her er fantastisk glad i fotball. Det hadde vært veldig vondt å stenge ned, men det er dessverre det vi frykter nå.

Det sier daglig leder i Lyn Fotball, Carl Gustav Borander, til TV 2. Årsaken til fortvilelsen er de høye prisene på gass.

Kunstgressbanene og klubbhuset på Kringsjå varmes nemlig opp av propan. Ved siden av hovedbanen ligger maskineriet som pumper varme under kunstgressmattene. Enn så lenge.

– Det er trist. Barn og unge har tatt en stor støyt gjennom hele pandemien, og når vi endelig kan åpne for fotball, så er det trist at det er propankostnadene som skal ta oss, sier Borander.

ISETE: På ni'er banen bak klubbhuset til Lyn Fotball ser man tydelig at det ligger is noen steder på banen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Og regnskapet som klubben legger fram til TV 2 viser en kraftig økning i kostnader. Faren for nedstengning er virkelig reell og ifølge Borander ikke nødvendigvis langt unna.

Den kalde vinteren hjelper heller ikke. Den fører til at det blir noe mer bruk av oppvarmingen. Siden desember 2020 har innkjøpsprisen til Lyn på propan økt fra 5867 kroner til 10 009 per tonn. Samtidig har CO2-avgiften økt fra 1630 kroner til 2300 kroner per tonn på samme tid.

I en normal vintersesong regner Lyn Fotball med å bruke rundt 90 tonn propan. Det regnestykke blir i overkant av 1,1 millioner. I tillegg kommer merverdiavgiften. Dersom Lyn ender opp med å bruke 90 tonn vil den totale prislappen på det være på 1 325 155,50 kroner.

– Vi teller penger fra uke til uke og omtrent fra time til time. Vi står overfor et valg om vi enten skal øke treningsavgiften eller så må vi stenge ned i hvert fall en av banene, sier Borander.

Den daglige lederen har selv spilt fotball og kjenner på smerten de unge vil ha dersom fotballen blir tatt vekk fra dem. Han forteller at de trenger støtte for å klare å komme seg gjennom dette.

RYKER TILBUDET?: De rundt 1000 medlemmene som spiller fotball i Lyn står nå i fare for å miste tilbudet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han trekker fram strømavtalen. Den mener han er utelukkende positiv og at de fleste nyter godt av den. Han er imidlertid klar på at noe lignende burde ha vært for de økende gassprisene.

– Jeg vet ikke hvor godt de kjenner til gassprisene på stortinget og i regjeringen, men for et land som lever av olje og gass så skulle man trodd at de kanskje var klar over det.

Kulturdepartementet hadde torsdag ikke mulighet til å svare på kritikken.

– Hvorfor ble det propan som oppvarming?

– Det var det eneste tilgjengelige på markedet da vi fikk anlegget. Det er lenge før min tid. Vi skulle gjerne ønske vi hadde noe annet nå. Vi får ikke noe nytt på kort sikt, men som alle andre ønsker vi å bli mer miljøvennlig enn vi er nå. Men det tar litt tid og det vil koste mye penger.