Åpner for 1500 personer innendørs og 3000 utendørs

Regjeringen åpner nå for at flere kan samles på arrangementer fremover.

– Nå åpnes det for 1500 personer innendørs og 3000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Åpninga gjelder for arrangementer med faste tilviste plasser.

Fra klokken 12.00 fredag kan det på innendørs arrangementer med faste tilviste plasser være inntil 1500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene, skriver regjeringen i en pressemelding.

Reglene for utendørs arrangementer med faste tilviste plasser er at det kan være inntil 3000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene.

– Økningen i antallsbegrensninga er et stort steg i riktig retning og vil bety mye for arrangører, publikummere og utøvere. Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før, sier Trettebergstuen.