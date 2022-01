Advarer nordmenn som vil til utlandet i sommer

– Én ting er jeg ganske sikker på, og det er at det kommer til å bli smekkfullt på alle de mest populære destinasjonene i Europa veldig tidlig i år, sier flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs, til TV 2.

TROR DET BLIT TRYKK: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Foto: Aage Aune / TV 2

En fersk prognose fra Avinor anslår at flytrafikken vil ta seg kraftig opp fra mars og frem mot sommeren.

– Tilbudet av flyseter blir ikke så stort som man kanskje tror, og dermed går flyprisene opp og tilbudet blir dårligere. Så man bør være tidlig ute i år, det er jeg ganske sikker på, sier Elnæs.

Tror sommeren blir mer normal

Til tross for rekordhøy smitte, med 15.987 nye smittetilfeller siste døgn, går tallet på innlagte ned, og intensivkapasiteten er håndterbar. I tillegg sier Helsedirektoratet at situasjonen ute i kommunene ikke har forverret seg.

Alt dette gjør at myndighetene og nordmenn flest nå er optimister både med tanke på lettelser og en mer normal sommer.

– Det er en veldig god utvikling, som vi kan håpe at holder seg. Og at det bidrar til at vi kan gå videre med lettelser i ukene og månedene som kommer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

Selv regner han med å bli smittet av omikron i løpet av vinteren eller våren.

– Jeg tenker at det må vi regne med.

OPTIMIST: Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det til tross, Guldvog mener nordmenn som ønsker seg til utlandet bare kan bestille.

– Det er ikke noen grunn til at man ikke skal kunne reise til utlandet, for eksempel i sommer. Og heller ikke nå, for så vidt, men her må man jo ta hensyn til den risikoen man selv har, naturligvis. Det er høy forekomst av smitte i Europa, men det er mulig å reise.

– Kommer til å bli trangt om plassen

At det nå er gode muligheter for at utenlandsferien faktisk blir noe av, det merker både Finn Reise og reiseselskapet TUI.

– BURDE SE MOT SOMMEREN NÅ: Terje Berge er kommersiell direktør for reise hos Finn. Foto: Aage Aune / TV 2

De siste par ukene har ekspertene nemlig sett at trenden har snudd. Og nå mener de det er lurt å booke i god tid, om man vil utenlands i sommer.

– Problemet er at de ikke ser til sommeren allerede nå, for det burde de. For det kommer til å bli trangt om plassen til sommeren, sier Terje Berge, direktør i Finn Reise.

I TUI har de sett en klar endring etter nyttår.

SER ENDRING: Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi så at desember var ganske tøff. Men nå, etter nyttår ser vi at pilene peker i positiv retning og at folk begynner å bestille ferier igjen, sier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i TUI.

– Hva tror du er grunnen?

– Jeg tror man er mer positive, vi ser at andre land åpner opp og man ser at det går an å reise, og at det fungerer godt. Så jeg tror nok mange vil sikre seg en sommerferie i sydligere strøk i år.