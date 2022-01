Leter etter mann med kniv

Flere politienheter jakter nå en mann med kniv i Skien sentrum. Politiet er bekymret for trusselsituasjonen.

Saken oppdateres.

Torsdag kveld fikk politiet flere meldinger om en mann som løper rundt med kniv i Skien sentrum.

– Vi har flere meldere på dette, og er i området med flere patruljer i søk etter mannen, tvitrer Sør-Øst politidistrikt.

Mannens atferd vekker bekymring hos politiet.

– Vi er ganske bekymret for trusselbildet, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst til TV 2.

– Har mannen truet noen direkte?

– Nei, vi har ikke fått meldinger om at han har truet noen direkte, men handlingsmønsteret hans gjør at vi frykter at han kan gjøre det, svarer Eikedalen.