Anbefaler å øke antall deltakere på arrangement

Helsedirektoratet og FHI mener det er forsvarlig å åpne opp for inntil 1500 deltakere på offentlige arrangementer innendørs.

Helsedirektoratet og FHI legger nå til rette for flere besøkende ved offentlige arrangementer dersom det er faste tilviste plasser.

Det skriver direktoratet i et nytt faglig grunnlag sendt til Helse- og omsorgsdepartementet tirsdag.

I grunnlaget heter det at i «større lokaler eller arenaer kan det ved offentlige arrangementer med faste tilviste plasser vurderes en midlertidig økt antallsbegrensning».

Inntil 1500 deltakere og maksimalt 50 prosent kapasitet ved innendørsarrangement.

Inntil 3000 deltakere og 50 prosent kapasitet ved utendørsarrangement.

Det foreslås kohorter på 200 personer innendørs og 500 personer utendørs ved offentlige arrangementer med faste tilviste plasser.

Har fått nok av tiltakene mot kulturbransjen

Helsedirektoratet og FHI understreker at økt antall deltakere forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementet. Blant annet vil det være viktig at deltakerne klarer å opprettholde meteren, ifølge direktoratet.

FHI og direktoratet legger til grunn at det er et politisk ønske om lettelser for sektorer som er avhengige av å kunne ha arrangementer med faste tilviste plasser.

FHI vurderer at den foreslåtte økning vil øke smitterisikoen noe, men mener det vil være forsvarlig og forholdsmessig i dagens situasjon.

Det at det nå kan åpnes for flere personer på arrangement, er noe som må ses i sammenheng med andre tiltak, skriver FHI. De viser spesielt til tiltak rettet mot barn og unge. Trafikklysmodellen brukes fortsatt ved skoler.

– Det må samtidig ses på om det nå også i større grad kan tilrettelegges for en mer normal hverdag i utdanningssituasjonene, skriver instituttet.