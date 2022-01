Mistet onkelen – ber Nicolai Tangen om hjelp

Skjelettet av Grenfell Tower ruver i landskapet som en dyster påminnelse om tragedien som fant sted her for over fire og et halvt år siden.

Utsiden er pakket inn i plast. Helt øverst står ordene:

«Grenfell - forever in our hearts»

SKJELETT: Slik ser Grenfell Tower ut i dag, fire og et halvt år etter brannen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det var der oppe, helt øverst, at Karim Musshilys onkel, Hesham Rahman, bodde. Fortsatt syns Musshily det er ubehagelig å se opp på bygningen.

– Han flyttet inn 4-5 år før brannen. Jeg hjalp ham med å flytte inn. Han elsket å bo helt øverst. Han sa det brakte ham nærmere Gud, forteller Musshily til TV 2.

Onkelen kom seg aldri ut den skjebnesvangre juni-natten i 2017.

– Onkel var dårlig til beins. Han ringte brannvesenet fem ganger den natten, men de sa han skulle bli der han var og at de skulle komme å redde ham, sier Musshily.

Han rister på hodet og ser opp på bygget:

– Han hadde ikke en sjanse.

MINNEVEGG: Musshilys onkel Hesham Rahman har sin egen lille plass på minneveggen for Grenfell-ofrene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– En brannfelle

Brannen startet i en leilighet i femte etasje, natt til 14. juni 2017, og spredde seg raskt. Det tok ikke lang tid før bygningen var overtent.

72 mennesker mistet livet i tragedien.

For Musshily startet kampen for rettferdighet for ofrene allerede morgenen etter brannen, og han er i dag nestleder i organisasjonen Grenfell United.

– Grenfell var en brannfelle. Grenfell var en dødsfelle, sier 35-åringen bestemt.

Den offentlige granskningen, som fortsatt pågår, har avdekket at årsaken til at brannen kunne spre seg så raskt var fordi blokken var kledd med brannfarlig kledning.

– Dommeren som sitter i granskningspanelet har sagt at bygget ikke bare brøt med byggeforskriften, noe som betyr at det teknisk sett var ulovlig, men også at kledningen og materialene var hovedårsaken til at brannen spredte seg, sier Musshily.

«Brannsikkerhetskrise»

I kjølvannet av tragedien har det blitt oppdaget brannfarlig kledning og andre feil ved brannsikkerheten i hundrevis av blokker og leiligheter i Storbritannia.

BRANNFARLIG: Hundrevis av blokker og leiligheter har brannfarlig kledning og/eller andre mangler ved brannsikkerheten i Storbritannia. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ifølge kampanjen «End Our Cladding Scandal» bor om lag tre millioner briter i brannfarlige bygg.

Prisen for å utbedre brannsikkerheten i en bygning kan være på flere millioner pund, og regningen har ofte blitt sendt til beboerne. Mange har også fått økt leieprisene kraftig, samt måttet betale for såkalte «gående oppsyn» fra brannvakter, ifølge BBC.

Lucy Cortes-Brown engasjerte seg i kampanjen i fjor, da hun oppdaget at leiligheten hun bor i ved Themsen er kledd i brannfarlig kledning.

– Hele leiligheten vår er fullstendig dekket av det, sier Cortes-Brown.

BRANNFARLIG: Lucy Cortes-Brown har gått til innkjøp av branntepper og brannslukningsapparat etter at hun fant ut av leiligheten har brannfarlig kledning. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

At den flotte leiligheten er en potensiell brannfelle har påvirket familien mye. Cortes-Brown viser oss et brev datteren på ni år sendte Boris Johnson i fjor sommer. Der ber hun statsministeren om hjelp.

BREV TIL BORIS: Cortes-Browns datter har skrevet brev til statsminister Boris Johnson og bedt om hjelp. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Den yngste datteren vår tør ikke lenger sove på rommet sitt om natten fordi hun er redd for at hun vil komme bort fra oss dersom en brann bryter ut, forteller hun.

Ber Oljefondet om hjelp

Cortes-Brown har nå slått seg sammen med Grenfell United og flere andre kampanjer for å kreve at selskapene som har bygget de brannfarlige boligene, betaler for utbedringen av brannsikkerheten selv.

Nå ber de også selskapenes aksjonærer om hjelp.

– Vi så på flere av selskapene som har ført opp bygg med feil ved brannsikkerheten, og ble overrasket og alarmert over at Norges Bank Investment Management var aksjonær i mange av dem, sier Cortes-Brown.

BER OM HJELP: Aktivistene sendte i forrige uke brev til Oljefond-sjef Nicolai Tangen. Foto: Erik Edland / TV 2

Som TV 2 tidligere har omtalt, har de sendt brev til Oljefond-sjef Nicolai Tangen og bedt han om hjelp til å legge press på de aktuelle selskapene.

– Vi ber han om at han bruker posisjonen Norges Bank Investment Management (NBIM) har som aksjonær til å legge press. Få disse selskapene til å kompensere ofrene etter Grenfell og betale for å fikse disse byggene slik at de blir trygge, sier Cortes-Brown.

Dersom de ikke lykkes med å legge press på selskapene, ber de Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet, om å kvitte seg med sine eierandeler i de aktuelle firmaene.

Traff representanter fra NBIM

NBIM svarte kort tid etter at de mottok brevet fra aktivistene, hvor de skrev at de har tatt opp tematikken med de aktuelle selskapene.

Mandag har representanter fra NBIM også hatt et møte med aktivistene.

– Det var et veldig konstruktivt møte. De hørte på våre bekymringer, samtidig som de var interessert i å få mer informasjon, sier Cortes-Brown etter møtet.

BER OLJEFONDET OM HJELP: Aktivistene ber Oljefondet legge press på totalt 11 selskaper de har investeringer i. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ifølge avisen The Sunday Times skal Oljefondet ha aksjeposter til en verdi av om lag 24 milliarder kroner i selskapene som har blitt knyttet til byggingen av brannfarlige bygg – deriblant tre av selskapene som var involvert i produksjonen av materialer til Grenfell Tower.

Etter møtet er Cortes-Brown positiv til at NBIM tok seg tid til å snakke med dem.

– Jeg tror alle var veldig fornøyd med at de tok det så seriøst og at de lyttet til oss.

– Vi har også planlagt et oppfølgingsmøte, sier Cortes-Brown.