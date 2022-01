Jota-dobbel sendte Liverpool til ligacupfinale

Arsenal - Liverpool 0-2

Torsdag fikk Arsenal besøk av Liverpool til den avgjørende kampen om hvem som får møte Chelsea i ligacupfinalen på Wembley i slutten av februar.

Der ble Diogo Jota den store forskjellen. Portugiserens kunstscoringer ble kampens to eneste, i det som var en fartsfylt og underholdende fotballkamp.

– Vi er veldig glade for å komme til finalen! Dette var en vanskelig kamp i en vanskelig periode for oss. Det guttene gjorde mot et sterk Arsenal-lag i dag, var fantastisk, sa Jürgen Klopp på Viaplays sending etter kampen.

Liverpool-manageren kalte de to målene fantastiske.

– Digo Jota var virkelig «on fire»! sa Klopp.

Ødegaard tilbake etter korona

Arsenal fikk på omdiskutert vis utsatt helgens Premier League-oppgjør mot Tottenham. Under åpningen av torsdagens semifinale virket spilleoppholdet å ha gjort dem godt.

Likevel var det Liverpool som scoret kampens første mål etter 20 minutter. Det kom da Diogo Jota virkelig fikk vist frem de tekniske ferdighetene sine. Etter en effektiv kontring, driblet portugiseren bort Tomiyasu og lirket ballen i mål bak en utspilt Ramsdale.

Diogo Jota sendte Liverpool i ledelsen etter en lekker soloprestasjon. Foto: JOHN SIBLEY

Etter målet ble Arsenal spilt betydelig lavere av Liverpool, som kontrollerte ledelsen inn til pause.

Martin Ødegaard var tilbake i Arsenals startellever etter å ha testet positivt for korona. Nordmannen tok tak defensivt og tok regien i det offensive spillet, uten at det resulterte i Arsenal-scoring.

Det 17 år gamle stjerneskuddet Kaide Gordon, fikk sjansen fra start for Liverpool. Talentet fikk to store målsjanser, som han ikke klarte å styre mellom stengene.

Istedenfor var det Jota som på frekt vis lobbet inn sitt andre mål for kvelden ti minutter før full tid. Målet ble først annullert for offside, før dommeren ombestemte etter en VAR-sjekk.

Det var Jotas femte mål på de fire siste oppgjørene mot London-klubben.

Det sørget også for at det er Liverpool som møter Chelsea i finalen på Wembley 27. februar.

