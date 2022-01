Ronaldo-rop skaper full forvirring: – De har sannsynligvis lav IQ

Fotballstjernen Cristiano Ronaldos er verdenskjent for å rope «siu» etter sine scoringer. Nå brer bruken om seg og skaper forvirring på andre sportsarenaer.

Ronaldos «Siu» har gått sin seiersgang over hele verden, og den amerikanske TV-giganten CNN går så langt som å kalle ropet et slags uoffisielt lydspor for året 2021.

Ingenting tyder på at bruken skal stoppe opp i 2022. Så langt har angivelig publikummerne under tennisturneringen Australian Open i Melbourne benyttet enhver anledning til å herme etter Ronaldos målrop. Det har skapt forvirring.

Flere medier, kommentatorer og spillere skal ha tolket ropene fra tribunene som buing og tilløp til pipekonsert.

Blant spillerne skal bruken av Ronaldos varemerke ha fått en blandet mottakelse. Australske Nick Kyrgios er blant dem åpenbart liker det hele. Han ropte selv «siu» på banen etter å ha slått Liam Broady i første runde – til fansens store glede, skriver CNN.

– Utrolig irriterende

Andy Murray er ikke like begeistret.

– Det der er smertefulle greier. Jeg tror det er «siu» eller noe sånn, det Ronaldo gjør når han scorer. Det var utrolig irriterende, sa han.

Daniil Medvedev lot seg også frustrere etter å ha sendt hjemmefavoritten Kyrgios ut av turneringen.

– Når du blir buet på mellom første og andre serve, er det ikke enkelt, du må bare holde deg rolig og vinne kampen, sa han i seiersintervjuet rett etter kamp.

Der forsøkte tidligere Australian Open-vinner Jim Courier å forklare ham et publikum ikke buet.

– Det er en fotball-greie, forklarte Courier.

Medvedev slet med å høre forklaringen, og kom i stedet med en formaning til publikum.

– Vis litt respekt til Jim Courier. Om dere respekterer noen, må dere i alle fall respektere Jim Courier, sa Medvedev.

Slik er Ronaldos feiring:

– Lav IQ

Courier forklarte det hele en gang til, men på tross av forklaringen bar Medvedev fortsatt på litt gruff da han snakket med Eurosport litt senere.

– Det er ikke sinne, det er bare litt skuffende. Jeg antar det er normalt, at alle opplever det, spesielt når du spiller mot en hjemmefavoritt - og ikke bare en hjemmefavoritt, men Nick, sa han.

Ved noen anledninger syntes han publikum tok for hardt i dersom han gjorde en feil.

– Jeg mener, det er bare skuffende fordi det ikke er alle som gjør det, men de som gjør det har sannsynligvis lav IQ, sa russeren.

Manchester United-stjernen Ronaldo har i flere år markert sine scoringer ved å hoppe, snu seg 180 grader i lufta og rope «siu».

