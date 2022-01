Silje (35) selger én kopp for 165.000 kroner: – Noen mener det er hårreisende

Noen måneder inn i pandemien, med reiserestriksjoner og minimalt med sosialt samvær, fant Silje Winther (35) ut at hun trengte en ny hobby.

Valget falt på noe nostalgisk, verdifullt – og tullete, ifølge samboeren. Selv synes hun at den nye fascinasjonen både er spennende og sosial.

– Jeg starta med å samle på mummikopper for fullt sommeren 2020. Fra før av hadde jeg noen av de vanlige koppene som selges i butikk, men jeg begynte å kjøpe de litt mer sjeldne. Samlingen økte raskt. Nå har jeg rundt 150 stykker, sier Winther til TV 2, og legger til:

– Jeg har jo fått dilla, så noen kopper har jeg fire-fem stykker av. Det finnes flere Facebook-sider hvor man kan snakke med andre Mummi-fans, dele bilder og selge kopper. Det er veldig sosialt nå som jeg bare er hjemme med små barn.

Saken ble først omtalt i Sandefjords Blad.

Silje Winther fant en ny hobby under pandemien. Foto: Privat

Betalte over 5000 for én kopp

35-åringen fra Stokke, som har vært bosatt i Gøteborg siden 2013, forteller at samlingen er pent og forsiktig pakket ned i esker. I ny og ne tar hun frem koppene for å se på dem.

Og så legger hun dem vekk igjen.

– Da vet jeg at de ligger trygt og ikke får stygge merker. Og så har jeg noen i kjøkkenskapet som jeg bruker daglig, men disse er ikke en del av den sjeldne samlingen.

En av Winthers favorittkopper viser mummitrollet som dykker i havet. Denne koster rundt 2000 uten etikett, opplyser hun.

– Jeg har flere favoritter, og på topp ligger også koppen kalt «Millennium». Denne betalte jeg rett over 5000 kroner for da jeg kjøpte den, men jeg så at samme kopp ble solgt på den svenske markedsplassen Tradera for 11.500 kroner i julen.

Silje Winthers samling består hittil av om lag 150 kopper. Foto: Privat

Selger spesialkrus for 165.000

Winther har de siste dagene blitt bredt omtalt i flere av landets lokalaviser. Det på bakgrunn av en Fazer-kopp som hun har lagt ut på markedsplassen Finn – til den nette sum av 165.000 kroner.

Men koppen er ikke hennes egen.

– Jeg selger den for en venn i Sverige. Så denne koppen finnes ikke i mitt hus, dessverre. Han som eier den har solgt mange mummikopper i Sverige, så nå ønsket han å prøve seg i Norge. Derfor la jeg den ut.

Spesialkruset «Fazer Arabia Moomin» ble produsert som en julekopp, og var en gave til arbeidere på Fazer-fabrikken som produserte mummikoppene. De finnes derfor i et begrenset opplag, og er alle nummererte.

Koppen er gul og viser en stor pakkehaug med små mummitroll og en julenisse.

– Akkurat denne spesielle koppen er det mange samlere som er på utkikk etter. Den er veldig etterspurt.

Julekoppen fra Fazer finnes i begrenset opplag. Foto: Privat

Mange tilbakemeldinger

Likevel har det ikke ramlet inn noen bud på kruset, men selgeren har ikke dårlig tid, ifølge Winther.

– Jeg tror nok prisen er litt for høy, men en dag finner vi nok en heldig kjøper. Jeg har fått mange positive meldinger – og noen dårlige. Noen mener det er hårreisende.

På spørsmål om hvorfor hun samler på de populære koppene, svarer Winther at det handler om nostalgi og verdi.

– De er så fine og fargeglade. Det er jo i tillegg barndomsminner. Vi så masse på Mummitrollet da vi var barn. Det blir litt ekstra verdi i det når man kjenner igjen alle figurene, og når man i tillegg vet at de har en verdi. Det er litt moro.

Den finsk-svenske forfatteren, illustratøren og maleren Tove Jansson skrev den første boka om det lille, hvite trollet og hans familie i Mummidalen i 1945. Elleve år senere kom det første barneserviset med Mummi, men det var først i 1990 at mummikoppene, slik vi kjenner dem i dag, ble lansert.