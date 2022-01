Brunt vann i springen og nedlagt kantine

Før jul ga Politihøgskolen opptil 10.000 kroner i bonus til sine ansatte, for ekstraordinær innsats under pandemien.

Bonusene kostet skolen 3,5 millioner kroner – penger skolen ikke hadde brukt på grunn av færre reiser, seminar og fysisk undervisning.

– Da vi i fjor så at vi hadde muligheten til denne påskjønnelsen, mente vi det var riktig, sa rektor Nina Skarpenes.

– Store mangler

TV 2 har snakket med flere studenter ved Politihøgskolen som reagerer på bonusene. De stiller spørsmål om pengene ikke ville hatt bedre nytte andre steder.

– Dette er påskjønnelser det er vanskelig å forstå at Politihøgskolen «hadde mulighet til». Det er store mangler både på skolene og i utdanningen, sier en av studentene TV 2 har snakket med.

Politihøgskolen har avdelinger i Stavern, Bodø, Oslo og Kongsvinger.

Brunt vann i springen

Ved avdelingen i Bodø mangler studentene blant annet lesesaler, bibliotek, kantine og auditorium stort nok for alle studentene. Treningsrommet har også store mangler.

KANTINE-LØS: Politihøgskolen i Bodø har ikke hatt kantine siden i fjor høst. Studentene reagerer på det de kaller «bonusfest» blant de ansatte. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Og vannet i springen er brunt. Vi har etterspurt vanndispensere, men fått høre at det ikke er penger i budsjettet. Jeg tror vi kunne fått mange dispensere for 3,5 millioner, sier studenten.

Studenten ønsker å være anonym i frykt for represalier fra politiet, og er redd kritisk ytring kan få konsekvenser når han senere skal søke jobb i etaten.

TV 2 kjenner identiteten hans.

I fjor ble også kantinen i Bodø lagt ned. Dette ble begrunnet med trang økonomi.

STENGT: Kantina på PHS Bodø har vært stengt siden i fjor. Elevene fikk beskjed om at det ikke var penger i det. Foto: TV 2-tipser

«Latterlig»

Alle ansatte på Politihøgskolen fikk utbetalt bonus.

I vedtaket skriver skoleledelsen at «det har vært utvist en vilje og evne til ekstra innsats...» og at «arbeidsgiver har ønsket å tilstå ansatte en anerkjennelse for ekstraordinær innsats».

– Politihøgskolen er en «joke». Å hylle lærerne for ekstraordinær innsats under pandemien er rett og slett latterlig, sier en student.

Han sier det på ingen måte har vært gjort en ekstra innsats for at elevene skal få en best mulig undervisning.

– Vi har knapt undervisning i løpet av en normal uke, og av det som er lagt opp er svært mye digitalt.

Dårlig kvalitet

14. januar opphevet regjeringen kravet om digital undervisning og anbefalte høyskoler, universiteter og fagskoler til å legge til rette for mer fysisk undervisning.

REAGERER: Under pandemien mistet politistudentene på Politihøgskolen i Bodø kantinetilbudet. Nå reagerer de på at de ansatte på skolen får 3,5 millioner i samlede bonuser. Foto: Robin Jensen / TV 2

Studenten understreker at det er store forskjeller fra studiested til studiested, og at han kun uttaler seg om undervisningen i Bodø.

– Under pandemiens første nedstenging hadde vi knapt noe undervisning. Nå har det snart gått to år med pandemi, og fremdeles er kvaliteten på den digitale undervisningen ofte svært dårlig.

Frustrerte studenter

Leder for Politiets Fellesforbund Politistudentene, Josefine Bjørshol Roksvaag, sier hun forstår studentenes reaksjoner på «bonusfesten».

– Jeg skjønner de er frustrerte. Studentene har vært blant de største taperne gjennom pandemien. Vi har hatt mye digital undervisning, og flere av oss går på campuser som skriker etter en oppgradering av klasserom, lesesaler eller treningsrom, sier Bjørshol Roksvaag.

– Spesielt ille er det i Bodø, hvor de skriker etter en kantine.

BONUSKRITIKK: – Det er ikke vanlig praksis å gi bonus i offentlig etat, så jeg skjønner at folk reagerer, sier politistudent Josefine Bjørshol Roksvaag. Foto: Politiets Fellesforbund

– Dårlig timing

Roksvaag understreker at hun unner lærerne bonus, og at en av PFs viktigste oppgaver er å jobbe for lønnen til ansatte i politietaten.

– Men disse bonusene får ikke studentene noe ut av. Vi har lenge ropt på en styrking av bachelorprogrammet og et bedre læringsutbytte, og virkelig vært prøvekaniner med ny programplan under pandemien, sier hun.

– Til syvende og sist er dette bare utrolig dårlig timing.

9 av 10 lærte mindre

Rektor på Politihøgskolen, Nina Skarpenes, sier det alltid er en prioritering hva høgskolen skal bruker penger på.

– Noen vil alltid reagere. Vi jobber godt, hele året, med å lage så gode tilbud til studentene som mulig.

Da Studentbarometeret i fjor publiserte sin årlige undersøkelse, svarte hele 9 av 10 politistudenter at de hadde fått et dårligere læringsutbytte av undervisningen etter pandemien.

Også i Politihøgskolens egen kvalitetsrapport for skoleåret 2020/2021, står det at bachelorstudentene har funnet den digitale undervisningen utfordrende.

– Er det i årets budsjett brukt ekstra midler til å styrke læringsutbyttet til studentene?

– Det har det absolutt. De ansatte har gjort sitt ytterste for å få studentene gjennom til normert tid, sier Skarpenes.

– Vi har kontinuerlig vedlikehold og oppussingsprosjekter, og lagt til rette for at studentene skal få gjennomført påkrevd fysisk undervisning, i blant annet arrestasjonsteknikk, med strenge smitteverntiltak. For for å nevne noe. Men det er selvsagt alltid noe vi kan bli bedre på, sier Skarpenes.

Kaffemaskin og mikro

– Studentene reagerer på at bonuser blir utbetalt når de opplever at skolen kunne brukt pengene mer fornuftig. Som for eksempel rent vann i springen. Hva tenker du om det?

– Vi har, så vidt jeg kjenner til, ikke fått tilbakemeldinger fra læringsutvalget i Bodø på at det er brunt vann i springen, sier rektoren.

FÅR KRITIKK: Rektor på Politihøgskolen, Nina Skarpenes, får kritikk fra studentene for «bonusfest» for de ansatte. Foto: Ole Berg-Rusten / Scanpix

Når det gjelder det nedlagte kantinetilbudet i Bodø, er PHS i dialog Politiets fellestjenester om muligheten for å etablere et mindre mattilbud.

– Vi har satt opp en kaffemaskin og en mikrobølgeovn. Politistudentene er medlem av samskipnaden og har derfor også muligheter til å bruke kantinen på Universitetet i Nord sin campus, rett over gaten, sier hun.

Skal politistudentene bruke kantinen til universitetet, må de per i dag ta av uniformen og på med sivilt, for så å ta på uniformen igjen.

– Mener du det er et reelt kantinetilbud?

– Ja, sier rektoren.