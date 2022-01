Denne lappen fra lillebror Henrik var avgjørende Kristoffer Ingebrigtsen (33)

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Kristoffer Ingebrigtsen fikk et treningsopplegg på en lapp fra lillebror Henrik. Et halvt år senere løp han et halvmaraton på imponerende 1.15.41.

For to år siden var Kristoffer Ingebrigtsen i dårlig form og vekten hadde passert over 90 kilo. Han tilbragte mye tid i sofaen, men så bestemte han seg for at nok var nok. Det var nå eller aldri.

LIVSNYTER: Kristoffer beskriver et vanlig liv med lite bevegelse, det var på tide med en endring. Foto: Privat

Han er eldst i søskenflokken Ingebrigtsen. Mens brødrene løper for gull, valgte Kristoffer et roligere liv. Han ikke var særlig interessert i å trene som ung voksen.

– Jeg har bare levd livet – et vanlig liv uten mye bevegelse.

– I løpet av de siste ti årene har jeg mange ganger sagt at jeg skal begynne å trene og at «jeg begynner på mandag». Hver gang jeg sa det svarte de: «Jaja, vi får se». Så begynte jeg en mandag, men denne gangen stoppet jeg ikke.

Det hele startet for to år siden med daglige joggeturer. To måneder senere røk muskelen i leggen, og han var tilbake på sofaen.

Da sommeren kom og koronaen herjet, innså han at det var et godt tidspunkt for å gi det et siste forsøk. De neste månedene la storebroren mange mil bak seg med joggesko på bena.

Treningsopplegg på en lapp

Med god hjelp av Henrik fullførte han et halvmaraton på imponerende 1.15.41.

– Jeg sa til Henrik at jeg ville løpe halvmaraton og spurte om han kunne hjelpe meg. Da skrev han opp et treningsopplegg på en konvolutt.

LAPPEN: Her har lillebror Henrik Ingebrigtsen laget en løpeplan for storebror Kristoffer. Foto: Privat.

Opplegget besto av daglig systematisk trening med syv økter i uken; tre intervaller og resterende økter med jogg. Målsettingen om å fullføre et halvmaraton ble motivasjonen.

Han fullførte sitt første halvmaraton på en tid rett under 1.30 i april. Etter det ble målet å løpe enda fortere. I august løp han på rundt 1.20, og fulgte opp med sin beste tid så langt på 1.15.41.

NY PERSONLIG REKORD: Litt over ett år etter at Kristoffer la om livsstilen, løper han inn til imponerende 1.15.41 på halvmaraton i Valencia. Foto: Privat

– Noen dager er tyngre enn andre, men jeg motiveres av å sette mål. Jeg tror også det må være noe med genene i denne familien.

Sprek familie

Nå trener han én time hver dag sammen med sin kone, Christina, som også er en aktiv løper. I en travel hverdag pusher ekteparet hverandre. Begge har fulltidsjobb og to små barn. Likevel får de til en økt hver dag.

Han anbefaler likevel å ikke gå for hardt ut om man vil endre livsstilen sin.

EN SPREK FAMILIE: Kristoffer sammen med barna Hennie Ingebrigtsen (4), Alma Ingebrigtsen (6), og kona Christina Ingebrigtsen. Til høyre er han på trening med lillebror Jakob og pappa Gjert. Foto: Privat

– Man må sette seg et mål og finne noe man synes er gøy å holde på med, for man skal ikke grue seg til å dra på trening. Start rolig og jobb konsekvent mot målet, oppfordrer 33-åringen.