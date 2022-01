Derfor følte Ingrid seg liten på «Farmen kjendis»

Det er ikke uvanlig at deltakere på Farmen gruer seg til å reise 100 år tilbake i tid, og bo på en gård i seks uker.

Det kan være utfordrende å sette seg inn i gårdslivet for noen som er vant til bylivet, men det skulle ikke være en utfordring for NRK P3-profilen Ingrid Simensen (28).

Hun gledet seg nemlig til gårdsaspektet ved konkurransen, og da invitasjonen kom, tenkte hun at dette skulle hun klare.

– Først så var jeg veldig gira. Fordi det er dritartig og jeg har alltid hatt lyst til å være med på Farmen, forteller radioverten.

Selv om Simensen ikke er vokst opp på gård, er hun derimot fra bygda, der jorder og sauer aldri har vært langt unna. Så Farmen skulle ikke være et problem.

Men det skulle vise seg at tiden fremover var ingen dans på roser.

– Helt jævlig

I forkant av Farmen gikk Simensen gjennom en vanskelig periode, noe som fikk henne til å tvile på Farmen-deltakelsen.

– Jeg var veldig stressa for om jeg kom til å kose meg eller om det bare kom til å bli pes. Og da hadde jeg egentlig ikke så lyst, sier jenta fra Rendalen.

Hun valgte derimot å bite tennene sammen og dra likevel, da hun i bunn og grunn hadde gledet seg til opplevelsen.

Men da hun ankom gården og skulle omgås elleve andre kjente fjes, var det vanskelig for Simensen å finne sin plass i starten. Det gjorde det heller ikke lettere at flere andre fort fant sine spesialområder der de kunne bidra, i motsetning til 28-åringen selv.

– Hvordan var det å bo med så mange fremmede, store personligheter? Spør Niklas Silseth Baarli i God kveld Norges studio.

– Det var helt jævlig. Jeg følte meg veldig liten. Og det tok veldig lang tid før jeg fant noe som helst trygghet. Jeg fant på en måte ikke noe stemme. Du, Sophie, hadde jo dyra som du holdt på med, men jeg fant ikke noe prosjekt, uttrykker Simensen.

Høye forventninger

Da Simensen opplevde nedturen etter å ha kommet inn med innstillingen om gårdslivet skulle gå på skinner, måtte hun akseptere en viktig ting.

– Jeg har så lyst til å være dritsterk og få til alt, og bygge et hus. Og en del av meg tror at jeg faktisk kan det, men det kan jeg ikke! Jeg er ikke så stor, jeg er ikke så sterk. Jeg får ikke til så mye som jeg faktisk har lyst til å få til, sier hun til God Kveld Norge.

Det var først da hun skulle hjelpe til med en spesifikk oppgave, at Farmen-oppholdet forandret seg helt for henne.

– Det var da vi begynte å bake de brødene at jeg endelig følte sånn: Okei, jeg får til noe, jeg kan faktisk bidra med noe, sier hun.

Mestringsfølelsen Ingrid fikk i baksthuset, gjorde at hun endelig kunne være fornøyd. Derfor tilbrakte hun mye tid med baksten.

– Jeg elsket det. Jeg koste meg med det. Og jeg sa det på forhånd at jeg ikke ville være en sånn jente som bare står i det dumme huset, jeg ville ut og bygge og holde på med ting. Men så skjønte jeg at jeg kanskje trivdes der og at dette var artig for meg å holde på med, forteller Simensen.

– Sjuke i huet

Hun forteller at i tillegg til den sosiale biten, ble hun overrasket over hvor mye deltakerne tok spillet på alvor.

– Jeg ble så gæren. Jeg visste jo at når jeg ble med at det kom til å bli noe greier, men at det kom til å bli så mye... Jeg vet at det er folk som skal ut i tvekamp, at det er allianser som skjer, det er spill, men at det var så mye, kom som en overraskelse på meg, forteller Simensen.

– Dere to er jo sjuke i huet! Det er så mye spilling og planlegging, sier hun til Baarli og Isachsen.

Simensen innrømmer dog at hun hadde nok forberedt seg på feil ting, og at hun skulle ønske hun tenkte mer taktikk i forkant av innspilling.

P3-profilen påpeker at til tross for en dårlig start, så var opplevelsen veldig morsom. Hun forteller også at når spillingen ble for intens, så hadde hun noen å støtte seg på.

– Når alt røyna på og det var veldig mye spilling, så hentet jeg Dorthe (Skappel) og gikk ned til vannet, så satt vi der og pratet og minte hverandre på at dette ikke er ekte, dette er ikke livet vårt. Vi har familier og venner på utsiden som er glad i oss og dette her er midlertidig. Kos deg mens du er her, avslutter Simensen.

Vi gjør oppmerksom på at God kveld Norges profiler Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen begge er med som deltakere i denne sesongen av Farmen kjendis.