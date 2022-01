Hadde sex med student i kullet over fornærmede: – Jeg unngikk jobben

Spesialenheten for politisaker mener at politimannen i 30-årene har begått to voldtekter mot to ulike kvinner, og at han overfor fem kvinner har misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Totalt er det seks fornærmede i saken. En av dem er en tidligere politistudent som hadde tiltalte som veileder under praksis.

Fornærmede har fortalt at hun følte seg fanget, livredd og tvunget inn i et kjæresteforhold hun ikke ønsket å være en del av.

Torsdag inntok en annen tidligere politistudent vitneboksen i Helgeland tingrett. Året før den fornærmede kvinnen hadde hun praksisplass på den samme politistasjonen som fornærmede. I dag er kvinnene kolleger.

Politimannen var ikke vitnets veileder da hun var i praksis.

– Mer og mer ekstreme ting

Vitnet forteller at hun og tiltalte innledet en seksuell relasjon omtrent et halvt år inn i hennes praksisperiode. Hun sier at politimannen i tiden etter et julebord begynte å sende meldinger om at han ville møtes for å ha sex.

– Det synes jeg var spennende, for å kalle det det. Han var en jeg så opp til på jobben, forklarte hun.

Videre forteller kvinnen at han til å begynne med var veldig opptatt av at de skulle sette tydelige grenser for hva de kunne gjøre med hverandre seksuelt.

Likevel opplevde kvinnen at politimannen ikke respekterte det hun i utgangspunktet hadde sagt om hvor grensene hennes gikk.

Ifølge vitnet ble en helt konkret seksuell handling raskt tema mellom de to.

– Det var ikke noe jeg hadde lyst til i utgangspunktet, men jeg ble med. Jeg ble litt paff av at han ikke respekterte det jeg hadde sagt i utgangspunktet. Det var ikke noe jeg forventet, men han klarte til slutt å overtale meg.

FORSVARET: Politimannen i 30-årene forsvares av advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Politimannens forsvarer, advokat Heidi Reisvang, påpeker at kvinnen ikke har forklart seg om et straffbart forhold, og minner om at hun kun er vitne i saken.

– Han erkjenner seksuell omgang med henne ved flere anledninger. Vitnet forklarte seg imidlertid ikke om noe straffbart. Hun var tvert imot tydelig på at hun samtykket til den seksuelle omgangen, sier Reisvang til TV 2.

Ifølge vitnet hadde hun og tiltalte seksuell omgang tre eller fire ganger.

– I de andre møtene merket jeg at han ville gjøre mer og mer ekstreme ting. Jeg var med på det, men så kjente jeg at det ble nok for min del, sier hun.

– Jeg unngikk jobben

Vitnet forteller at hun relativt raskt satte ned foten og trakk seg unna politimannen. At hun skulle tilbake til Oslo for å studere videre ble brukt som unnskyldning, forteller hun.

Hun forteller at de hadde minimalt med kontakt etter at hun flyttet til Oslo for å fullføre studiene. Året etterpå kom hun derimot tilbake til den aktuelle politistasjonen.

– Det gikk helt fint helt til jeg kom tilbake og skulle jobbe. Da sa jeg igjen klart i fra om at jeg ikke ønsket den type kontakt.

– Det følte jeg ikke at han respekterte. Han fortsatte å mase. Hvis vi var ute og kjørte sammen så var det alltid henvisninger til hotellet vi hadde vært på, fortsatte vitnet.

Etter hvert ble kvinnen, ifølge seg selv, så ukomfortabel at hun sluttet å ta overtidsvakter for å unngå jobben så mye som mulig.

VITNEBOKSEN: Den tidligere politistudenten avga vitneforklaring i retten torsdag ettermiddag. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det gikk så langt at jeg ville ikke jobbe der lenger. Jeg begynte å søke jobb andre plasser, men så kom dagen der han ble pågrepet. Jeg følte meg letta.

Politimannen ble pågrepet og varetektsfengslet den 17. desember 2019.

– Hva tenkte du da? ville aktor vite.

– At jeg slipper å møte han igjen. Grunnen til pågripelsen fikk meg også til å tenke på hva som hadde skjedd hvis jeg hadde sagt nei, svarte vitnet.

– Hva var grunnen til at du ikke sa nei?

– Det må gudene vite. Jeg har spurt meg selv om det samme mange ganger i etterkant, svarte kvinnen.

Politimannen nekter straffskyld for alle forholdene i tiltalen.

– Hva tenker han om at hun ville slutte i jobben?

– Dette var ikke noe min klient var kjent med på dette tidspunktet, og det var heller ikke et inntrykk han satt med da. Han har ingen kommentarer utover dette. Det vitnet forklarer seg om faller uansett utenfor tiltalen og det retten skal behandle, sier forsvarer Heidi Reisvang til TV 2.

Holdt det hemmelig

I likhet med den fornærmede kvinnen, fortalte ikke vitnet til noen andre i politiet om det som hadde skjedd.

– Vurderte du å snakke med ledelsen eller tillitsvalgte? ville advokat Reisvang vite.

– Jeg hadde veldig lyst, men det var ingen da som jeg hadde noe god kontakt med i utgangspunktet. Jeg hadde bare vikariat og det jeg fikk høre av andre på stasjonen var at hvis det ble problemer så ville jeg ikke få fast jobb. Problemer ble det jo uansett.

TV 2 har i forbindelse med denne artikkelen spurt Nordland politidistrikt om hva de tenker om at kvinnen ikke sa fra til noen i ledelsen, og om det er for vanskelig å si fra om ubehageligheter i deres politidistrikt.

I en generell e-post skriver politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad, at de ber om forståelse for at de ikke kan kommentere en pågående rettssak.

– Folk skal likevel ikke være i tvil om at Nordland politidistrikt tar denne saken på ytterste alvor. Dette er en svært krevende sak for alle involverte, og spesielt for de fornærmede. De handlinger som beskrives i tiltalen er ulovlige og svært alvorlige, og som politi og medmennesker tar vi sterkt avstand fra dem, skriver politimesteren videre.

Hun skriver også at det er viktig for Nordland politidistrikt at alle ansatte og studenter opplever et trygt og godt arbeidsmiljø.

– Vi har system for varsling som både ansatte og studenter kan benytte dersom man opplever kritikkverdig forhold. Det er flere spor man kan varsle i som for eksempel til personalledelsen, HR-avdelingen, vernetjenesten, tillitsvalgte eller praksisansvarlige, skriver Kløkstad.