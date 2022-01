Tok trofé da seieren glapp: – Den manglet jeg i samlingen

Tarjei Bø leverte et bortimot feilfritt renn frem til den siste skytingen på herrenes normaldistanse i Antholz-Anterselva torsdag.

Der bommet han på to skudd. Dermed ble det en nervepirrende sekundstrid mot russiske Anton Babikov, som traff på samtlige 20 skudd.

På den væt spennende sisterunden tapte russeren sekunder til Bø, men snek seg til slutt over mållinjen 9 sekunder foran nordmannen. Bø endte dermed som nummer to, nok til at han vinner 20 kilometerscupen sammenlagt.

– Det var en kjempegod dag på alle måter. Jeg har fantastisk form, og skøt bra helt frem til siste skyting. Den var vanskelig, og jeg er litt skuffet over den. Det er stas å ta 20-kilometerskula. Den manglet jeg i samlingen, sier Tarjei Bø til NRK.

Johannes Thingnes Bø endte som nummer fire, på plassen foran Sturla Holm Lægreid.

Thingnes Bø: – Kjempeopptur

Johannes Thingnes Bø har gått fort på ski, men slitt på standplass tidligere denne sesongen. Åpningsfarten på torsdagens 20-kilometer tydet på at den yngste Bøe-broren er i suveren skiform like før OL. Allerede etter 2,7 kilometer, ledet han med ti sekunder.

Likevel ble to rufsete skytinger ødeleggende for hans vinnermuligheter på torsdagens renn.

Etter å ha klinket ned samtlige blinker på den første skytingen, virket han urolig og bommet til sammen tre skudd på de to neste. På den fjerde skytingen leverte han igjen en feilfri serie. Likevel gikk han i mål 50 sekunder bak Babikov, som nummer fire totalt. Han hadde den beste langrennstiden av samtlige løpere.

– Jeg tror dette er begynnelsen på noe veldig bra. Jeg ser at jeg hadde vært på førsteplass med en bom mindre. Det tar jeg med meg, sa Thingnes Bø til NRK etter rennet han beskrev som en «kjempeopptur».

Vetle Sjåstad Christiansen bommet på totalt tre skudd, og kom i mål nesten tre minutter bak Babikov.

Sturla Holm Lægreid gikk ut som leder etter sitt andre besøk på standplass, men skjøt seg bort fra seiersmulighetene på den siste stående skytingen. Lægreid leverte imidlertid en svært solid langrennstid, og endte på 5.-plass.