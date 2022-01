Shampo om kameratens avskjed: – Jævlig surt

– 50 år er ikke noe stas. Da jeg var 20 år tenkte jeg at 50-åringene nesten var folk som var på vei ned i graven, men jeg føler meg fresh og motivert. Jeg får holde ut noen år til, sier Knutsen og smiler.

Hans betydning for norsk ishockey har vært enorm. Gutten som ikke kom inn i feiervesenet eller som elektrikerlæring, hadde heldigvis et enormt talent for noe annet.

Han var norsk ishockeys ansikt utad i tiår. Mange mener at han er den mest betydningsfulle norske ishockeyspilleren gjennom tidene. Han er utvilsomt blant de beste.

Karrieren startet på Jordal. Så dro han ut og skapte en enorm karriere. Da skøytene måtte legges bort kom han selvsagt hjem igjen.

Han er Vålerenga-mann av hele sitt hjerte. Etter noen år i andre roller, er han nå tilbake som hovedtrener for barndomsklubben.

Mulighetene til å prøve seg i andre klubber har vært der. Tankene om å finne på noe helt annet har kommet, men det er på Jordal han vil være.

TOK DET TUNGT: Espen Knutsen synes det var tungt å se kameraten Kenneth Larsen få sparken. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Kameraten ble sparket

Før sesongen var forventningene større til hovedstadslaget enn hva de har vært på flere år. Profiler ble hentet hjem, en ny arena skulle fylles og ekspertene spådde Vålerenga på topp.

Klubblegenden Kenneth Larsen ble hentet hjem. Han fikk hovedtreneransvaret. Ved sin side, som assistenttrener, ble Knutsen hentet ned fra kontoret.

Ett år som medieansvarlig var nok. Savnet etter garderoben var stort.

26. november smalt sesongens største hockeybombe. Larsen hadde fått sparken etter kun 21 kamper. Resultatene var ikke gode nok. Klubbens ledelse hadde fått nok.

I et intervju med TV 2 dagen etter fortalte treneren om drømmen som brast, følelsen av manglende tillitt etter få kamper og hvordan han fortsatt håpte og trodde at Vålerenga ville bli norgesmester denne sesongen.

– Det å se en så god kamerat måtte gå var jævlig surt. Det er ingen som ønsker noe sånt. Noe av det brutale med idretten er at hvis de som sitter på toppen ikke synes det er bra nok så får det konsekvenser. Det er tøft og det var jævlig surt, sier Knutsen.

Et nytt midlertidig trenerteam ble satt sammen. Knutsen fikk hovedansvaret. Joachim Svendsen fortsatte i sin rolle. Sportssjef Frikk Juell ble tredjemann i trenerteamet.

SITT HJEM: En ny arena er bygd. Mye historie er borte, men Espen Knutsen liker seg enda bedre i nye Jordal Amfi. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Kan få fortsette

Det er fortsatt det trenerteamet som leder laget. Hvor lenge det blir slik er ikke bestemt.

– Ingen av oss har noe hast med å finne en løsning for neste år. Det kommer litt an på hvordan det går denne sesongen. Jeg tror alle bare er interessert i at det skal bli best mulig for Vålerenga, ser han.

Knutsen opplever at trenerteamet samarbeider godt. At det er han som har hovedtreneransvaret er ikke spesielt viktig for han.

– For meg er det ingen stor forskjell på det å være hovedtrener, hjelpetrener, sportssjef eller keepertrener. Vi er et team og jobber sammen. Alle har sine oppgaver og nå mener jeg det fungerer. Vi har bare fått noen få kamper sammen. Vi får se hvordan det blir når det drar seg til, sier han.

– Hvorfor har det ikke gått slik denne sesongen som mange hadde forventet av Vålerenga?

– Vi skulle spille i et nytt system. Det er krevende og noe som tar tid før det setter seg. Enkelte kamper var veldig bra og andre var ekstremt dårlige. Vi har også hatt ekstremt mange menn ute med skader. Det er ikke slik at vi vinner bare fordi vi har på Vålerenga-drakter. Vi må ha et konkurransedyktig lag. Det har vi ikke hatt denne sesongen. Vi har hatt maksimalt lite flyt så langt denne sesongen. Jeg håper det snur fremover, slik at vi kan stille med den troppen vi hadde trodd at vi kunne, svarer han.

Etter to måneder som hovedtrener mener han at laget har tatt størst steg defensivt. Det er også det defensive de har brukt mest tid på å forbedre.

BLIR VÆRENDE: Espen Knutsen har lyst til å fortsette å bo og jobbe i Oslo. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Interesse fra Sverige

Han tror ikke han har forandret seg så mye siden han skled ut på isen til sin debut for Vålerenga som 16-åring.

Gleden ved seier er fortsatt den samme. Skuffelsen ved tap den sammen. Lekenheten og smilet er bevart.

– Har du noen gang vurdert å trekke deg bort fra ishockeyen?

– Ja, jeg har tenkt på det noen ganger, men det er noe med det å konkurrere. Det er drivkraften min. For meg er det skikkelig motiverende å forsøke å skape et lag som kan vinne til slutt, svarer 50-åringen.

Ved siden av hockeyen bruker han mesteparten av tiden på å følge opp barna. Sønnen på ni år skal være en svært ivrig hockeyspiller og det er på ingen måte utenkelig at vi om noen år vil la oss begeistre av en ny generasjon Knutsen.

Familien er en svært viktig årsak til at Shampo aller helst vil bo og jobbe i Oslo.

– Jeg har fått noen muligheter til å finne på noe annet, men jeg har det veldig bra her og familien trives i byen. Det har vært noen henvendelser fra Sveige. Noen klubber har forhørt seg om det kunne være interessant for meg å komme dit, men for meg har det ikke vært det.

Ingen av henvendelsene de siste årene fra svenske klubber skal ha kommet fra hans tidligere klubb i Sverige, Djurgården.

– Om du en dag skulle hatt en annen trenerjobb i Norge, ville det da vært aktuelt for deg å bli landslagstrener?

– Nei, egentlig ikke. Jeg tror ikke at jeg passer som det. Jeg vil være involvert i det daglige og hver dag føle på stemningen, svarer Knutsen.

– Veldig frustrerende

Mange lag har kjent på frustrasjon denne sesongen over å måtte utsette kamper på grunn av koronasmitte i troppen.

Vålerenga har vært hardt rammet. Det har ført til at så mange Vålerenga-kamper har blitt utsatt, at de i flere perioder frem til sluttspillet må spille annenhver og hver tredje dag.

– Det er veldig frustrerende. Vi driver jo med dette for å spille kamper. Det er det som er gøy, sier han.

– Hvor mye vil det påvirke dere å ha et så tett kampprogram?

– Det er ikke noe positivt, i hvert fall ikke om at vi skal spille slik helt frem til sluttspillet. Det vil si at vi får et sluttspill som på en måte varer i to og en halv måned eller noe sånt. Vi har lyst til å gå inn i et sluttspill og være freshe, ikke ved å ha spilt annenhver dag i to måneder. Det er ikke noe heldig i det hele tatt, svarer Knutsen.