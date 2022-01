Sender stikk til kritikerne

Serielederen vant kontrollert hjemme mot Sparta. Etter kampen sendte Oilers-keeperen et stikk mot de som mener at laget spiller kjedelig.

Stavanger Oilers - Sparta 4-1

Grüner - Frisk Asker 1-7

Serieleder Stavanger Oilers tok torsdag imot Sparta til toppkamp i DNB Arena.

Et redusert bortelag var klare underdogs før oppgjøret, og sarpingene fikk det tøft i oljebyen.

På Grunerløkka var Frisk Asker mange hakk bedre enn hjemmelaget, da Viktor Granholm scoret hat-trick.

Fikk kampstraff

Det var ingen tvil om hvilket lag som kom best ut av startblokkene. Oilers var det førende laget i hele første periode.

Etter 15 minutter ga hjemmelagets press uttelling. I overtall ble Steven Whitney kampens første målscorer.

Her kan du se scoringen:

Det skjedde etter at Sparta-spiller Robin Soudsky fikk kampstraff etter takling på Stavanger Oilers-spiller Nicolai Bryhnisveen. Bortelaget måtte spille i undertall i fem minutter.

Skuddstatistikk for perioden: 11-1.

Her kan du se taklingen:

Utligning

Den andre perioden var langt jevnere enn den første.

Sparta spilte seg frem til flere gode sjanser, og allerede etter seks minutter kom utligningen.

Mannen med gullhjelmen, Kristian Jakobsson, fikk tid til å sikte seg inn på det lengste hjørnet. Det straffet seg for hjemmelaget.

Ligaens beste lag i overtallsspill brukte kun seks sekunder av periodens første overtall på å overliste Oilers-keeper Henrik Holm.

Her kan du se Jakobsson sin scoring:

Syv minutter sendte Oilers-kaptein og veteran Dennis Sveum hjemmelaget tilbake i ledelsen.

Oilers var nærmere å øke ledelsen enn Sparta var utligning resten av perioden. Det sto 2-1 da perioden var over.

Tok ut målvakten

Før tredje periode var oppgaven klar: Sparta måtte score minst ett mål for å ta med seg poeng hjem fra Stavanger.

Etter drøye halve perioden spilt gjorde Tommy Kristiansen oppgaven enda vanskeligere for gjestene.

Oilers-spilleren økte til 3-1 hjemme mot barndomsklubben.

Hjemmelaget hadde fullstendig kontroll, og da Sparta ofret alt for å score, var det heller hjemmelaget som fikk pucken i mål.

I et åpent mål kunne Dan Kissel sende inn 4-1, som også ble sluttresultatet.

– Jeg føler at vi gjorde en veldig bra kamp i dag. Vi var det beste laget og vant fortjent. I dag hadde vi fire rekker som bare kjørte på, sa Kristiansen til TV 2 etter kampen.

Sender stikk

Underveis i kampen rettet en seer kritikk mot Oilers. "Finnes det noe kjipere og mindre severdig lag enn Stavanger Oilers?" Spurte han.

Etter kampen svarte Oilers-keeper Henrik Holm med å legge ut et bilde av seg og Tommy Kristiansen på hver sin side av premiehyllene til Stavanger-laget. Innlegget kan du se her:

Til TV 2 forklarer Holm stikket mot kritikerne slik:

– Jørgen kjenner jeg siden han er fra samme sted i Fredrikstad som meg. Det er gøy å fyre opp de andre supporterne litt. De har jo ikke snust på en tittel på 15-20 år i Fredrikstad, og her har det jo blitt en del titler, så vi spiller gjerne kjedelig. Vi møter opp for å vinne kamper og gjør det som kreves for å gjøre akkurat det, sier Holm.

To mål på elleve sekunder

I kveldens andre kamp var det hjemmelaget Grüner som scoret først. Emil Holm Larsen satte inn 1-0 etter 14 minutter, før Mats Frøshaug utlignet to minutter senere. Flere mål ble det ikke i første periode.

Andre periode var drøye minuttet gammel da Viktor Granholm sendte gjestene i føringen.

Kun elleve sekunder senere økte Kristoffer Thomassen ledelsen, 1-3. Ti minutter senere scoret Granholm igjen.

David Morley økte til 1-5 minutter senere. Mikkel Christiansen økte til 1-6.

Minuttet før slutt satte Granholm inn sin tredje scoring for kvelden. Det endte 1-7.