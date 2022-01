Ordene om Hjelde utløste harselas på treningsfeltet: – Kanskje blir det jeg som ler sist

Lørdag kl. 16.00: Se Leeds-Newcastle på TV 2 Sport Premium 2 eller TV 2 Play.

2022 har startet med et smell for 18 år gamle Leo Hjelde fra Trondheim.

Sist helg ble han den yngste nordmannen noensinne til å debutere i Premier League, da Leeds-manager Marcelo Bielsa kastet ham inn på venstrebacken 23 minutter inn i bortekampen mot West Ham.

Hjelde løste sine oppgaver meget bra og bidro til en sterk 3-2-seier.

Helga i forveien imponerte han også da han fikk førstelagsdebuten i FA-cupen mot samme motstander.

HOLDT STAND MOT ANTONIO: Michael Antonio er blant Premier Leagues beste spisser, men Leo Hjelde greide seg godt mot kraftangriperen. Foto: IAN WALTON

I Skottland er gamlesjefen fra Ross County – der Hjelde spilte siste halvdel av forrige sesong på lån fra Celtic – fullt oppdatert på prestasjonene til sin gamle elev.

– Tiden han hadde i Ross County gjorde ham meget godt. Han spilte mye venstreback for oss, og han kom inn som venstreback mot West Ham. Jeg visste at han kom til å takle det. Og ikke glem at han spilte midtstopper mot West Ham uka i forveien, mot en kraftspiss som Antonio. Selv mot en sånn spiss klarte han seg veldig, veldig bra, roser John Hughes overfor TV 2, som for øyeblikket er manager i Dunfermline.

Den neste Van Dijk

Hjelde spilte 12 kamper under Hughes i Ross County, og var en bidragsyter til at klubben såvidt holdt plassen i toppdivisjonen.

STOR HJELDE-FAN: Manager John Hughes. Foto: Dunfermline Athletic FC

Og det tok ikke mange månedene før Hughes hentet fram de virkelig store ordene om det norske forsvarstalentet, som da var 17 år gammel.

– Jeg er 100 prosent sikker på at han vil havne i Premier League. Leo kommer til å bli den neste Virgil Van Dijk, stol på meg når jeg sier det. Bare stol på meg, sa Hughes på en pressekonferanse i april.

Det sitatet var en gavepakke til flere enn bare de skotske mediene: Lagkameratene fikk selvsagt også med seg hvordan sjefen hadde omtalt 17-åringen i garderoben – og på treningsfeltet haglet det gjerne med ironiske van Dijk-rop hvis Hjelde mistet ballen.

– Hele tiden, fortalte midtstopper Callum Morris til Yorkshire Evening Post i høst.

Ropene var ikke ondskapsfullt ment, men for en 17-åring som nettopp hadde kommet inn i en skotsk førstelagsgarderobe krevde det en viss mental styrke for å reagere på riktig måte.

Og det gjorde Leo Hjelde.

– Mange av gutta sa til manageren at «sjef, det går ikke an å si sånne ting», og på treningene fikk Leo gjennomgå hele tiden. Da han mistet ballen, fikk han van Dijk-ropene. Men det var nok til hjelp for ham, for når en slik ting oppstår i en garderobe, gjør det at han får litt vennskapelig erting med alle. Noen ville kanskje trukket seg unna av det, men han vokste på det og likte det. Det viser hvilken karakter han har, sier Morris.

Hyller innstillingen

John Hughes har allerede fått rett i sin første spådom om at Hjelde kom til å bli Premier League-spiller. Og han står fortsatt på det han sa om den neste Van Dijk.

– Kanskje det blir meg som ler sist og best, sier han til TV 2.

– For å nå nivået til Van Dijk må han holde føttene godt plantet på jorda, og fortsette å jobbe knallhardt. Men slik jeg kjenner Leo elsker han en slik utfordring.

Hughes mener Hjelde har hele pakka, både fysisk og mentalt.

– Først og fremst vil jeg si at Leo var utrolig profesjonell. Han var topp å jobbe sammen med hver eneste dag. Innstillingen hans, med tanke på å nå toppen, var førsteklasses. Og da har jeg ennå ikke nevnt ferdighetene hans: Han har en strålende venstrefot, med stor rekkevidde og presisjon i pasningsspillet. Han er hurtig, og hadde ingen problemer selv mot raske og tekniske kantspillere.

– Leo må legge på seg litt muskler og bli litt sterkere. Han var omtrent 185 centimeter da han var her, og jeg håper han kan strekke seg til 188 eller 190. Uansett kommer han til å bli en topp midtstopper, sier Hughes.

Progresjonen til 18-åringen det siste året har vært fenomenal. Så sent som i sommer ble han benket da G18-landslaget spilte sin første kamp siden pandemien stengte Norge i mars 2020.

Sterk i motgang

Et drøyt halvår senere debuterte han altså i Premier League.

– Når jeg tenker tilbake er det ikke så lenge siden vi møttes for første gang, sier G18-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen.

LYNRASK UTVIKLING: Landslagstrener for G18, Pål Arne «Paco» Johansen, sier at Hjelde allerede på en samling i juni uttalte at målet var å spille Premier League-fotball før han fylte 19. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Leo satt på benken i vår første G18-kamp i Portugal i juni, og hadde en ganske tøff situasjon. Han var usikker på framtida. Og så falt brikkene på plass sent i august, og etter det har det bare gått en vei både for G19, U21 og så Leeds. Det har vært en fornøyelse å følge reisen.

– Men han ble altså ikke vurdert som god nok til å starte den første G18-kampen i sommer?

– Det var vurderingen i den første kampen. Så kom han inn og gjorde et veldig godt innhopp, og startet neste kamp der han også scoret. Leo gjorde en god samling. Jeg tror motgang er viktig, det er ofte gjennom motgang at folk blir sterke og han har håndtert det utrolig bra, sier Paco.

I CELTIC: Hjelde var på utlån fra Celtic sist sesong, men tilbrakte oppkjøringen sist sommer i Glasgow før Leeds hentet ham i august. Foto: Jane Barlow

På samme samling fikk landslagstreneren også merke at han hadde å gjøre med en meget ambisiøs spiller.

– Han er en veldig spennende og uredd fyr som tør å sette seg høye mål, og gjør det som skal til for å nå dem. Han er en spiller jeg føler må finslipes mer enn bygges, og det er veldig kjekt. Det lyser av øynene hans, har har lyst til dette mer enn noe annet.

– Hvordan merker du på en spiller at han er uredd?

– Man merker det på innstillingen. Vi hadde en prat på den samlingen, om hvor han siktet mot i karrieren. Da tenker vi vanligvis 5-10 år fram i tid. Men da svarte Leo at han ville spille Premier League før han fylte 19. Det virket ikke så sannsynlig rundt bordet på et hotell i Lis boa i juni, men han har greid det. Og det skal han virkelig ha kred for, sier landslagstreneren.

Han sier at Leeds som klubb er mer på hugget inn mot de aldersbestemte landslagene enn mange andre, når det gjelder å innhente informasjon og fysiske data fra samlingene.

– Jeg merket som landslagstrener at Leeds ønsker at han skal bli best mulig, hver dag. De ringer og spør om kamper og fysiske data. Det er ikke så veldig vanlig, for den uskrevne avtalen er at vi tar kontakt med klubbene før og etter samling, mens under samling er det såpass mye som skjer at vi ikke har tid til å snakke med alle klubbene. Men Leeds er de ivrigste. De analyserer alle landskampene han spiller og bruker det i arbeidet med ham. Det tror jeg er veldig god spillerutvikling, sier Paco.

Murderball

Han opplyser at Leeds også har kjørt et strengt regime på fysisk trening og kosthold. Og en øvelse kjent som «Murderball» sørget for å kaste Hjelde ut på dypt vann tidlig.

MÅTTE MARKERE RAPHINHA: Hjelde ble kastet til ulvene tidlig i Leeds da han måtte mannsmarkere Leeds-eleganten Raphinha på stor bane i øvelsen kalt «Murderball». Foto: Mike Egerton

– Leo fortalte at en øvelse på trening rett og slett består av to fulle lag på full bane, hvor du får definert en motspiller som du skal følge til døra i alt forsvarsspill. Ren mann mot mann over hele banen. I starten hendte det at Leo fikk Raphinha. Det er ikke akkurat den letteste oppgaven, og kampene var lange og seige. Du skal holde motet og fysikken oppe hele veien, så læringskurven har vært bratt. Men han nyter godt av det nå.

Motiverer kompisene

Hjemme i Trondheim sitter flere barndomskompiser av Hjelde, som har fulgt ham store deler av karrieren, og klyper seg litt i armen av det som har skjedd.

SAMMEN FOR NORGE: Audun Engen Vik og Leo Hjelde. Foto: Privat

En av dem er Audun Engen Vik, som har vært lagkamerat med Hjelde både i Trygg/Lade, Rosenborg og på aldersbestemte landslag.

Mens han nå tester ut treningsforholdene i Levanger, gjør Hjelde seg klar for Premier League-kamp mot Newcastle i morgen ettermiddag.

– For alle som satser og spiller fotball her i Trondheim er det som skjer med Leo veldig inspirerende og motiverende. Man ser at veien plutselig ikke var så lang likevel. For det har gått veldig fort med Leo, sier Engen Vik.

De holder fortsatt kontakten, og rett før intervjuet med TV 2 satt Engen Vik og spilte Fortnite med kompisen i Leeds.

– Han er stolt og glad over at han fikk debuten i Premier League. Bielsa må jo virkelig like Leo når han sender ham utpå mot så gode spillere som Antonio. Jeg tror livet til Leo er ganske bra om dagen.

– Han er ikke blitt høy på seg selv?

– He-he-he, det kan fort hende, ja. Men jeg tror det skal gå bra, sier Engen Vik og ler.

