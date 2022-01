Skuffelse mot svensk underdog for Carlsen

Fredag fra kl. 13.45: Se dag seks av Tata Steel på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Nils Grandelius-Magnus Carlsen 0,5-0,5

– Jeg synes han forsvarte seg veldig godt etter hvert. Det var litt av et minefelt han måtte gjennom for ikke å tape med en gang, sier sjakkeneren til TV 2.

Selv om han spilte med svarte brikker, var torsdagens parti en god seiersmulighet for Carlsen.

Den svenske motstanderen Nils Grandelius er både den lavest rangerte spilleren og tabelljumbo i Tata Steel med god margin. Begge spilte svært hurtig i starten av partiet.

Ifølge sjakkcomputeren var det Grandelius som kom klart best ut av åpningen.

– Dette er ekstremt spenstig spill fra begge parter. Det er så spennende som man bare kan få det, kommenterte Jon Ludvig Hammer.

– Det er en veldig tidlig konflikt. Én part angriper, og det er Magnus. Men Nils får til gjengjeld lov til å ha to ekstra bønder, så det er ikke slik at Magnus får angripe uten noen skumle intensjoner tilbake igjen, fortsatte han entusiastisk.

Han mente at Carlsen med vilje hadde spilt tvilsomme trekk for å gjøre det vanskelig for Grandelius. Noen trekk senere snudde stillingen i Carlsens favør.

Begge begynte å streve med å klare seg forbi tidskontrollen. Carlsen mistet mye av overtaket, men var fortsatt på offensiven da spillerne fikk 50 minutter ekstra på klokken.

Med få brikker igjen på brettet klarte imidlertid ikke Carlsen å finne en vinnerplan. Spillerne ble enige om remis etter 54 trekk.

– Det var et veldig spennende parti. Og veldig, veldig vanskelig å finne ut av og spille presist i – noe jeg heller ikke tror at jeg greide spesielt, sier Carlsen.

– Han spilte den mest kritiske varianten i åpningen, som gjorde at det ble ekstremt komplisert, fortsetter verdensmesteren.

Se hele intervjuet her:

Han har plukket tre av fem mulige poeng, og er halvpoenget bak turneringsleder Sjakrijar Mamedjarov.

Fredag fra kl. 13.45: Se dag seks av Tata Steel på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.