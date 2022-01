Forventningene var enorme: – Realistisk sett er gulltoget kjørt

Se Chelsea-Tottenham på TV 2 Sport Premium 1 og Play fra klokken 17.00 søndag!

Forventningene til Chelsea var store før sesongen. Thomas Tuchel hadde kommet inn og ledet blåtrøyene til topps i Champions League og Romelu Lukaku ble gjort til klubbens dyreste signering noensinne.

Nå skulle Premier League-tronen tas tilbake fra Liverpool og Manchester City.

– Realistisk sett er gulltoget kjørt, det har nok gått, sier presseansvarlig i Chelseas norske supporterklubb, Sondre Lyshaugen.

Etter 14 serierunder satt Chelsea fremst i gulltoget. De hadde hanket inn 33 av 42 poeng og tronet øverst på tabellen. Manchester City lå et poeng bak, mens Liverpool var to poeng bak.

Så snudde det.

De ni siste rundene har Chelsea tatt 11 av 27 poeng. Kun to av kampene har endt med seier og hele fem kamper har endt uavgjort. Det har kostet brutalt for Thomas Tuchels menn.

Chelsea har falt til tredjeplass og avstanden opp til Manchester City er på nåværende tidspunkt hele tolv poeng.

– De ligger fortsatt på tredjeplass, så det er ingen grunn til krisemaksimering. Jeg tenker topp fire er en godkjent sesong ut ifra hvordan sesongen har blitt. Vi må ikke glemme at vi er med i alle turneringene vi deltar i. Vi er i ligacup-finalen, vi henger med i FA-cupen og Champions League, Vi skal også spille VM for klubblag. Jeg tror de vil ha veldig godt av 13 dagers fri nå.

– Tuchel har vært en kjempesuksess

Desember og januar var brutale med Chelsea når det kommer til skader og koronasmitte. Sondre Lyshaugen tror dette har vært avgjørende til den dalende formkurven.

– Det er nok flere sammensatte årsaker til dette. Mye kan nok tilskrives skader og en rekke koronatilfeller, som Chelsea har vært hardt rammet av. Det startet med skader på Ben Chilwell og Reece James, somer utrolig viktig i måten Chelsea spiller på.

– Så dukket det opp skader på N´Golo Kanté og Mateo Kovacic, samt at de testet positivt for viruset. Laget mistet helt klart mye rytme og flyt i spillet når så viktige spillere forsvinner ut. Dette har nok gått ut over selvtilliten til spillerne og er nok en stor årsak til at formkurven har gått nedover.

SVÆRT VIKTIG: Akademiproduktet Reece James har blitt en av Thomas Tuchels viktigste spillere. Nå er han ute med skade. Foto: Adam Davy

Da Frank Lampard fikk sparken forrige sesong hadde Chelsea spilt 19 kamper. Da lå klubben på niendeplass med 29 poeng, tolv poeng bak Manchester City.

Nå har Chelsea spilt 23 kamper og ligger på tredjeplass med 44 poeng, elleve poeng bak Manchester City.

– Til sammenligning har vel Chelsea langt flere poeng nå enn de hadde på samme tid i fjor. Tuchel har vært en kjempesuksess. Jeg tror ingen klandrer ham for Chelseas lille formdupp. Det er overhodet ingen krise. Tuchel har nok full støtte både internt og blant supporterne, sier Lyshaugen.

Tror mediene blåser opp krangelen mellom stjernene

Det var tydelig misnøye mellom Hakim Ziyech og Romelu Lukaku da Chelsea gikk til pause med ledelsen mot Brighton tirsdag.

– Det var surmuling mellom spillerne gjennom hele førsteomgang. Det ser ikke ut som noen koser seg med fotballen, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Sondre Lyshaugen i Chelseas norske supporterklubb mener det ikke er noe å henge seg opp i.

– Jeg tror ikke det er så mye bråk internt. Det at man ser diskusjoner på banen er vanlig og det blir nok slått større opp når de ikke lykkes med prestasjonene. Det er ikke tvil om at Lukaku og Ziyech diskuterte ting under Brighton-kampen, men i og med at Chelsea har hatt en formdupp, så blir det nok slått opp større av mediene enn hva det egentlig er.

