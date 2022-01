Demonstrasjoner mot høye strømpriser i flere norske byer: – Støre, du må høre!

I snøføyken på Torgallmenningen i Bergen sentrum samlet demonstranter seg torsdag ettermiddag i et forsøk på å bli hørt.

De mener strømprisene er for høye, og krever mer handling fra regjeringen.

– Vi håper regjeringen får øynene opp for at folk reagerer. Det kan ikke være sånn som dette her. Nå må vi si ifra, sier Bente Andersland, medarrangør for demonstrasjonen, til TV 2.

Hun mener at strømstøtten fra regjeringen ikke er god nok.

– Vi vil ha billigere strøm i utgangspunktet. Vi kan ikke leve på stønader, sier Andersland.

VINTERKRISE: I Bergen peker en demonstrant på at det er kaldt, og at strømmen er dyr. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Det er veldig urettferdig, nå synes jeg Støre må høre, sier strøm-demonstrant Leni Lundvigsen.

– Det har jo kommet en del støtteordninger nå. Hva mer trenger dere?

– Norsk strøm til norske priser. Den støtteordninger som er nå, er bare et plaster. Man må faktisk gjøre noe med årsakene til at vi er i den situasjonen vi er i nå, sier strømdemonstrant Kjersti Stuart Vågseth.

Stiller klare krav

Utenfor Stortinget hadde mange møtt opp med plakater med slagordet «Ja til politisk kontroll over kraften». Industriaksjonen var initiativtaker til demonstrasjonen. Den er et samarbeid mellom flere fagforeninger og klubber i ulike industriforbund i LO.

Kravene fra aksjonsgruppa er stans i krafteksport ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene, forutsigbare og langsiktige kraftpriser for industri og landbruk, samt et toprissystem på strøm for husholdninger.

STØRE!: Statsminitesteren ble etterlyst under demonstrasjonen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Medlemmer av Facebookgruppa «Vi som krever billigere strøm» hadde også blitt kalt inn til demonstrasjonen. Gruppa har i skrivende stund 585.000 medlemmer.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, og administrerende direktør Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri var blant talerne utenfor Stortinget.

Flere fremstående politikere hadde også møtt opp, deriblant Venstres Ola Elvestuen, Torgeir Knag Fylkesnes fra SV, Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Frp-leder Sylvi Listhaug.

KREVER KONTROLL: Mange møtte opp utenfor Stortinget. Foto: Javad Parsa

– Ikke spesielt gøy

TV 2 har fortalt flere historier om frustrerte nordmenn som sliter med å få endene til å møtes etter at strømprisene økte.

Familiefaren Stian Christer Hansen skulle egentlig ha deltatt på demonstrasjonen i Bergen torsdag, men måtte heller ta en ekstravakt for å kunne dekke de høye prisene.

– Det er ikke spesielt gøy å åpne opp nettbanken og finne en så høy strømregning, sa Systad til TV 2 tidligere denne uken.