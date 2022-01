Håp for skiglade nordmenn

Meteorologen varsler mild værtype i hele landet. Likevel er det gode muligheter for å nyte siste del av januar.

Det er meldt varmegrader på Østlandet de neste dagene og ut januarmåned. Denne milde værtypen ser ut til å bli den generelle trenden i hele Norge.

– Lavtrykket kommer inn fra nord, og dette gir stort sett mildt vær i hele landet, sier StormGeo-meteorolog, Olav Erikstad.

Til tross for varmegrader og mildvær, tror meteorologen det er gode muligheter for dem som er skiglade.

Samtidig legger han til at det ikke vil bli noe typisk skisesong. Med dette mener han at det ikke er mer snø i vente med det første.

– Det vil derimot ikke bli noe snømangel. De stedene som allerede har snø, vil fortsette å ha det, sier Erikstad.

Gjentakende mønster

Statistisk sett fortsetter gjerne værtypen man har hatt i desember og tidlig januar, inn i første delen av februar.

Fra midtveis i februar er det vanskeligere å finne en sammenheng mellom det været som har vært, og det været som blir, ifølge Erikstad.

– Det er derimot lite sannsynlig at Alta vil fortsette å ha hele ni grader midt i januar. Det er unormalt på denne tiden, sier han.

Enkelte unntak

Det er kun Østlandet og Finnmarksvidda som befinner seg på østsiden av fjellkjeden som strekker seg langs hele Norge. Det gir derfor en litt annen værtype i disse områdene.

Til tross for milde temperaturer, innebærer denne værtypen at det her vil bli mindre nedbør enn i resten av landet.

– Noen dager vil det til og med bli oppholdsvær. Men til gjengjeld litt kaldere, sier Erikstad.

Skiføre i store deler av marka

Mange kuldegrader og ny løssnø er foreløpig ikke i sikte. Løypesjef i Skiforbundet, Hege Blichfeldt Sheriff, er likevel positiv.

– Det er ikke masse snø, men det er skiføre på en god del skogsbilveier. Altså ubrøytede veier hvor underlaget er jevnt, sier hun.

Blichfeldt Sheriff understreker at selv om det er meldt plussgrader i Oslo sentrum, kan det være annerledes i skog og mark.

Det har vært god tele i bakken i år, som har gitt frost i bakken. Dette hjelper snøen å holde seg kald til tross for plussgrader på dagtid.

– Mitt beste tips er å sjekke føremeldinger. Unngå å kun se på kartet, men les også teksten i det området du tenker å gå i, sier hun.

De beste forholdene er der hvor det er preppet dagen før, eller samme dag.