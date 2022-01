Alex Rosén vil reise til Mars – slik skal han få det til

GOD MORGEN NORGE TV2: Alex Rosén vokste opp med stjernekikkert. Nå har han bestemt seg for å prøve og bli med Elon Musk til verdensrommet for å bli den første nordmannen på Mars.

Humoristen understreker at han mener alvor, målet er Mars. Drømmen begrunnes i jordklodens dårlige tilstand. Han mener at de som skal til Mars, de skal redde jorden.

– Dette er reelt. Det dreier seg om at vi lever på en planet med mange utfordringer, som for eksempel global oppvarming. Det er ingen som har en oppskrift på hvordan vi skal reparere jorden, derfor må vi dra til Mars.

Først må han overtale Elon Musk til å ta han med.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Vil redde Jorden

Inspirasjonskilden for reisen er nemlig Elon Musk, administrerende direktør i romfartselskapet SpaceX, som jobber for å få menneskeheten til Mars. Rosén følger nøye med på utviklingen i selskapet og han har nylig startet podkasten «Alex Rosén reiser til Mars», hvor han prater om planene for romferden.

– Når det finnes én mann som har en plan om å redde jorden, så blir jeg veldig glad. Det er jo helt nydelig og jeg vil være med! Folk skjønner ikke at vi er på vei til en helt fantastisk revolusjon av utviklingen for å redde planeten.

Rosén mener at man må tørre å ta sjanser og at noen må være først. Han vil redde jorden ved å være med på den røde planetens utvikling av infrastruktur, slik at man på lang sikt kan flytte menneskeheten til planeten.

Realistisk?

NASA har ingen konkretiserte mål med Mars annet enn å sende opp forskere, og deres fokus ligger i hovedsak på månen. Astrofysiker Eirik Newth mener derfor at drømmen til Rosén avhenger av planene til Elon Musk og SpaceX, som går langsommere enn de fleste hadde håpet på.

– SpaceX jobber med å utvikle et romskip som forhåpentligvis skal sendes opp i en bane rundt jorden i 2022. Deretter skal den lande på månen i 2025. Man kan fly til Mars cirka annethvert år. Jeg tenker at det kanskje kan testes en ubemannet reise i 2026, og en testreise i 2028-30, sier Newth til God morgen Norge.

HAR TROEN: Alex Rosén og Eirik Newth er positive til Mars som destinasjon. Foto: God morgen Norge

I første runde vil det sendes opp fagutdannede astronauter til planeten, Rosén tenker på selskapets langsiktige plan om en «millionby». Dette er et prosjekt som går ut på å sende opp én million mennesker som skal leve på Mars som en sivilisasjon. Newth mener at dette prosjektet vil settes i gang så fort Musk har midlene og muligheten til å gjennomføre.

– Hvis Alex ikke klarer dette i 50-åra så er det kanskje mulig at han klarer det i 70-åra.

Selv om Rosén kanskje ikke får dratt før han blir en eldre herre, mener Newth at det kan fungere. Det handler om at om man skal til Mars, så er det ingen retur-billett. En eventuell kontrakt med SpaceX inngår i en avtale om å bosette seg på planeten, noe som kan bli reelt for en fremtidig pensjonist.

Rosén er optimistisk, og han gleder seg til å reise.

– Jeg tenker at det er fint å være tidlig ute. Jeg vil komme til Mars med romskipet til Elon Musk. Jeg skal gå ut av det, ha med meg det norske flagget, sette det i bakken og si: «Dette var et svært skritt».