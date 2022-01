Derfor vil Cathrine vaksinere barna sine

Ungdom født 2003, 2004 og 2005:

Alle bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine.

8–12 ukers mellomrom mellom dosene.

De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine.

De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen.

Ungdom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom:

Bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine.

8 -12 ukers mellomrom mellom dosene.

Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.



Barn og ungdom født 2006 - 2009:

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Hvis dose 2 gis, anbefales et intervall på 8-12 uker etter dose 1. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år:

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

Barn med kroniske sykdommer

Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

Hvis dose 2 gis, anbefales et intervall på 8-12 uker mellom dosene.

Barn under 5 år:

Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år

Kilde: FHI