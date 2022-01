Støttegruppa etter 22. juli: – Fortsatt en farlig mann

OSLO TINGRETT (TV 2): Støttegruppa for de berørte etter 22. juli er lettet over at prøveløslatelsessaken til Anders Behring Breivik er over. – En absurd opplevelse.

– Det har vært en absurd opplevelse. Men det har også vært veldig informativt, og dette viser jo at Breivik er like farlig som han alltid har vært. Denne saken bekrefter bare de to foregående rettssakene.

Det sier Lisbeth Røyneland, leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli, til TV 2. Hun mistet selv datteren Synne på Utøya 22. juli 2011.

– Jeg synes det var veldig fint at statsadvokaten startet saken med å lese opp drapene som ble begått denne dagen. Det viste alle hva denne saken handler om. På slutten av saken ble historiene til de som ble skadd og opplevde grufulle ting denne dagen også lest opp. Det er viktig, sier Røyneland.

Vanskelige dager

Saken der Anders Behring Breivik, som på papiret har skiftet navn til Fjotolf Hansen, fikk prøvd sin begjæring om prøveløslatelse, ble avsluttet torsdag ettermiddag.

Saken ble avholdt i Telemark tingrett, via en sal inne i Skien fengsel. Røyneland fulgte saken over tre dager via videolink fra Oslo tingrett.

– Det er jo ille at han får den typen oppmerksomhet som han har fått de siste dagene. Samtidig så er det sånn rettssystemet er, og han skal behandles som alle andre, sier Røyneland.

Siden rettssaken startet har ikke Røyneland fått noe særlig direkte hevnendelser fra de berørte. Støttegruppen hadde i forkant sendt ut informasjon om hvordan man skulle forholde seg til saken, enten man ønsket å følge den, eller ønsket å skjerme seg.

– Jeg ser jo at det har vært litt skriving på sosiale medier blant de pårørende og berørte her. Dette har jo vært vanskelige dager for mange, sier hun.

– Bare surr

I løpet av tre dager denne uken har saken blitt behandlet i Telemark tingrett. Første dag fikk Breivik komme med sin egen forklaring på hvorfor han mener han bør prøveløslates.

Breiviks egen forklaring, synes Røyneland det var smått absurd å følge.

– Det er jo bare surr, umulig å forstå. Han har nok en diagnose, og dette forklarte jo rettspsykiater Randi Rosenqvist på en fin måte under saken, sier hun.

Også aktor Hulda Karlsdottir omtalte Breiviks forklaring som absurd under sin prosedyre.

Nå håper Røyneland det blir lenge til vi ser noe mer til Breivik. Hun mener det er helt utelukket at han blir løslatt nå, noe som også støttes av en rekke fagpersoner.

– Nå blir han ført tilbake dit han hører hjemme – bak et gitter innerst i en gang, sier hun.

Aktor Karlsdottir la ned påstand om at begjæringen om prøveløslatelse måtte avvises.

Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, la ned påstand om at Breivik må løslates med de vilkår som er foreslått av kriminalomsorgen.

Dommen er ventet i løpet av neste uke.