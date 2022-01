Guldvog: – Kan vurdere lettelser

Mange gode nyheter gjør at helsemyndighetene kan vurdere lettelser i tiden som kommer. Men her kommer særlig én faktor inn.

Helsedirektoratet skriver i en ukesrapport torsdag at den sterkt økende nasjonale smittetrenden gir jevnt over ikke økt belastning på kommunenes helse- og omsorgstjenester.

– Det er vi veldig glade for. Noen kommuner har til og med meldt at situasjonen også har bedre seg, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

Rapporten beskriver situasjonen i primærhelsetjenesten.

De skriver at 159 kommuner har utfordrende tilgang på personell/kritisk kompetanse. 174 kommuner har god tilgang, kommer det fram i rapporten.

Det er ingen kommuner som har kritisk tilgang til personell/kritisk kompetanse.

GRØNT OG GULT: Ingen kommuner rapporterer om kritisk tilgang på personell. Foto: Helsedirektoratet

Sammenlignet med tidligere var sitasjonen mer prekær i uke 51. Da var det flere kommuner som hadde utfordringer enn nå.

Det er flere faktorer som spiller inn når helsemyndighetene skal lettelser.

– Lettelser

Helsedirektør Guldvog sier situasjonen ved sykehusene er håndterbar, antallet innleggelser har stabilisert seg, antallet intensivpasienter har gått noe ned og det har vært en kraftig nedgang i antall innlagte som har to eller tre vaksinedoser.

– Det er en veldig god utvikling. Vi må håpe at det holder seg og bidrar til at vi kan gå videre i lettelser i ukene og månedene som kommer, sier Guldvog.

Men om og når det kan bli lettelser, henger sammen med en viktig faktor: Hvor mange som blir smittet samtidig.

– Antallet smittede øker eneste hver uke. Det kan gjøre situasjonen vanskelig med tanke på sykefravær, særlig i kommunene, sier han og fortsetter:

– Disse faktorene må balanseres når vi skal vurdere lettelser.

Han spesifiserer ikke hvilke lettelser det er snakk om. Men allerede «om kort tid» kan et tiltak bli fjernet: Karantenereglene.

For to dager siden sa Guldvog til TV 2 at den vurderes fjernet når Norge får nok tester. Han sa at det kan skje om to-tre uker. Planen er at folk heller skal testes enn å være i karantene.

For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder fremdeles karantenekravet som ble innført i midten av desember 2021. Dette går ut på at alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person, som hovedregel skal i smittekarantene i 10 døgn.

– Det kan komme i løpet av kort tid. Det er regjeringen som kommer med en slik beslutning. Vi har gitt og gir fortsatt råd om dette, sier Guldvog.

– Har dere satt en dato for når det kan skje?

– Nei, det er det regjeringen som bestemmer.

Millioner av tester

I Helsedirektoratets ukesrapport kommer det fram at kommunenes vurdering av risiko for at smitten skal overbelaste kapasiteten i helsetjenesten er stabil. To kommuner, Oslo og Nordre Follo, vurderer den imidlertid som høy.

Tilgangen på selvtester og anigen hurtigtester de neste ukene vurderer Helsedirektoratet som god, men leveransene har vært forsinket. Drøyt 2,4 millioner ble levert i uke 2.

I løpet av denne uken vil Norge få nesten 13 millioner tester, deretter 6-8 millioner tester ukentlig til og med uke 7 – totalt 50 millioner.

– Det at vi nå får mange millioner selvtester, betyr det at karanteneordningen kan sløyfes tidligere?

– Det vil påvirke når karanteneordningen i stor grad kan avvikles. Det er gledelig at det ligger kort tid fram i tid. Da vil vi ha nok tester til å erstatte karantene med testing i så og si alle tilfeller.