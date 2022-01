Bono skjemmes over U2: – Jeg er så flau

Irske U2 har skrevet seg inn i historiebøkene for lengst. Siden gjennombruddet på slutten av 1980-tallet har rockebandet med vokalist Paul «Bono» David Hewson (61) i spissen, hanket inn hele 22 Grammy-priser – mer enn noe annet band i verden.

Til tross for at gruppen har erobret kloden med sine engasjerte tekster og låter som «One», «I Still Haven't Found What I'm Looking For» og «Beautiful Day», er ikke frontfiguren like begeistret over det hele.

POPULÆRE: U2 har etablert seg som et av verdens mest populære band. Her avbildet under MTV Europe Music Awards i Nederland i 1997. Foto: Lise Åserud / NTB

– Liker det ikke

I The Hollywood Reporters podkast, Awards Chatter, sitert av BBC, innrømmer Hewson at han aldri har vært glad i verken bandets navn eller alle sangene.

– Jeg liker det navnet fortsatt ikke. I vårt hode var det som et spionfly ... det var en ubåt, det var futuristisk. Jeg liker det virkelig ikke, sier vokalisten, som hevder det var bandets første manager, Paul McGuinness, som mente at navnet U2 ville ta seg bra ut på t-skjorter.

Heller ikke sin egen sangstemme er 61-åringen noe særlig fan av, og mener den både høres anstrengt ut og er lite maskulin.

– Jeg har vært i bilen når en av sangene våre har blitt spilt av, og jeg har blitt helt rød. Jeg er så flau. Jeg tror U2 dytter grensene når det kommer til flauhet, deler han.

SELVKRITISK: U2-frontmann Paul David Hewson, bedre kjent som Bono, er kritisk til sin egen sangstemme. Her fotografert under en konsert i 2018. Foto: Kamil Krzaczynski / AFP / NTB

2004-låten «Vertigo» er derimot unntaket. De andre sangene får artisten til å synke ned i gulvet.

Det er først i nyere tider at den irske stjernen anser seg som en sanger.

– En stor oppdagelse for meg var å høre på Ramones, og å lytte til den vakre stemmen til Joey Ramone, for så å innse at jeg ikke måtte være den typiske rock'n'roll-sangeren.

Suksess

U2 ble dannet i Dublin i 1976 av Hewson, gitarist Dave «The Edge» Evans (60), bassist Adam Clayton (61) og trommeslager Larry Mullen Jr. (60). Platedebuten kom i 1979 med EP-en Three.

46 år senere har bandet solgt mer enn 150 millioner album. I 2005 ble de innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.

Hewson har særlig engasjert seg i politiske saker som angår utviklingsland og miljøvern, og er dessuten kåret til et av verdens mest innflytelsesrike mennesker av Time Magazine.