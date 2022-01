Bilsalget i Norge har aldri vært bedre. 2021 ble med god margin et rekordår. Mye er selvsagt takket være høyt elbilsalg.

Men også luksus-, super- og sportsbiler er mer populære enn noen gang. Porsche har for eksempel aller mest suksess med elbilene Taycan og Taycan Cross Turismo – men har heller aldri solgt mer av sportsbilen 911.

Bentley Norge hadde sitt beste salgsår, så langt, Ferrari har en økning på over 400 prosent og flere enn normalt har kjøpt seg Aston Martin.

2022 ser ikke ut til å bli noe dårligere. Og det er særlig en bil som skiller seg ut for de som skal ha årets «må-ha-bil»

For få biler

Range Rover er en betegnelse som oser tradisjon og luksus. Snart kommer det en helt ny generasjon.

Interessen har vært eventyrlig. Til Norge kommer det "bare" 250 biler i 2022, på grunn av restriksjoner på produksjon og distribusjon. Jaguar- og Land Rover-sjef, Henrik Schanche, sier de kunne solgte flere, om de hadde tilgang på et høyere antall.

– Jeg tror vi kommer til å ha med oss en ordrereserve inn i 2023, sier han til Broom.

Kjøper toppmodellen

Noe av det som er litt spesielt her, er at over halvparten av de som har bestilt Range Rover, har gått for toppmodellen. Her snakker vi V8-bensinmotor og 565 hestekrefter, og en startpris på 2,7 millioner kroner.

Prisen på innstegsmodellen, som har dieselmotor, er 1.890.000 kroner.

Kundene som har signert kontrakt nå, har gjort det uten at hverken de eller noen i pressen faktisk har fått teste bilen. Mange har ikke en gang sett den i virkeligheten, bare på bilder og video.

– Folk vet hva de skal ha – og stoler på at Range Rover leverer, sier Carl Henrik Unelsrød, salgssjef hos Insignia i Oslo.

Nye Range Rover er en diger bil – og kan selvsagt spekkes med det meste av luksusutstyr.

Elektrisk Range Rover

Etterhvert kommer det også to ladbare hybrider av Range Rover, med henholdsvis 510 og 440 hestekrefter.

Aller mest interessant for norske kunder er nok likevel den hel-elektriske utgaven som etter planen dukker opp om et par år.

Den vil etter alle solemerker gi rekordsalg i Norge.

Forfra er det lite som avslører at det er en helt ny Range Rover.

Flaggskipet blir ladbart

Hos Bentley er det også ladbar SUV som gjelder. Deres Bentayga kom i fornyet utgave som ladbar hybrid i høst.

– Vi har god respons på den. Og til våren blir også flaggskipet vårt, Flying Spur, ladbar. Den får en kraftigere drivlinje enn Bentayga, på over 500 hestekrefter. Så det blir spennende å se hvordan den blir mottatt, sier daglig leder i Bentley Norge, Christian Gottschalk.

Kort sagt: 2022 kan bli nok et solid år for de som liker biler som skiller seg ut.

