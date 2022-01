Hovedtreneren mister ansvaret etter intern konflikt

Sportslig har det vært en suksess, men konflikter internt har ført til at Anders Olsson nå midlertidig ikke får være hovedtrener for Stjernen.

I over en uke har det vært offentlig kjent at det er misnøye i Stjernen med Anders Olsson.

Klubben har brukt tid på å fatte en beslutning vedrørende Olssons fremtid som Stjernen-trener.

Mandag ble det klart at Olsson midlertidig ikke får fortsette som hovedtrener.

Det kommer frem i en pressemelding sent ut av klubben sent mandag kveld.

Dette står det i pressemeldingen:

"Med bakgrunn i konflikten innad i laget har styret i dag bestemt at Anders Olsson midlertidig får andre arbeidsoppgaver.

Dette innebærer mindre direkte kontakt med spillergruppa og øvrig sportslig personell. Ledelsen i klubben håper dette bedrer den oppståtte situasjonen i klubben og er til det beste for begge parter."

Olsson skrev i fjor under på en treårskontrakt med klubben. Det gjenstår godt over to år av kontraktstiden.

Han har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse mandag kveld.

Misnøye

Mandag kveld kunne Fredriksstad Blad erfare at det var økende misnøye i spillergruppen mot hovedtrener Anders Olsson, og Stjernens sportssjef Darren Treloar bekreftet at spillergruppen hadde samlet seg for å lufte frustrasjon.

Tirsdag i forrige uke sa sportssjefen til TV 2 at de hadde tillit til hovedtreneren.

Siden mandag har det vært hektisk møtevirksomhet i Fredrikstad for å avgjøre om treneren har videre tillit som hovedtrener for Stjernen.

Torsdag kveld avholdt Stjernen Hockey et styremøte hvor tema var Anders Olsson sin fremtid som Stjernen-trener.

Da møtet var ferdig var Olsson fortsatt trener for Fredrikstad-laget. Det har han vært siden, men Olsson har ikke fått lede laget, blant annet i kampen mot Frisk Asker lørdag.

TV 2 er kjent med at flere spillere skal ha gitt uttrykk for at de ikke lenger ønsker å ha Olsson som trener.

Slik TV 2 forstår det har klubben de siste dagene jobbet med å løse treneren fra kontrakten.

KONTAKTET: René Hansen har blitt spurt om han kan tenke seg en rolle rundt Stjernen-laget. Foto: Carina Johansen

Kontaktet trener

Fredag fikk TV 2 bekreftet at Stjernen har kontaktet en annen trener.

Tidligere Stjernen-trener René Hansen hevdet da at han ikke hadde blitt spurt om om han kunne tenke seg å ta over som hovedtrener. Han ville ikke kommentere om han var blitt spurt om han ønsket seg en rolle rundt laget.

TV 2 fikk senere bekreftet av Stjernens sportssjef Darren Treloar at klubben har forhørt seg om Hansen kan tenke seg en rolle rundt laget.

Treloar har foreløpig ikke besvart TV 2s spørsmål om hvilken rolle de har spurt Hansen om han kan tenke seg.

Hansen vokste opp i Stjernehallen og har både vært spiller og trener for Stjernen.

Olssons tidligere assistenttrener Lasse Fjeldstad ledet laget lørdag. Det er ventet at han vil midlertidig fortsette å lede laget frem til klubben har kommet frem til en permanent løsning.

Har prestert

Trenerens periode som hovedtrener i Norge har vært suksessfull på isen. Laget toppet lenge tabellen og spilte underholdende hockey.

Til TV 2 har Olsson vært åpen om at han tar i bruk uvanlige metoder for å få sine lag til å prestere.

– Spillerne leser blant annet bøker, holder foredrag, lærer seg instrumenter, går på kino og skal på teater, sa Olsson.

De siste ukene har laget gitt fra seg stadig flere poeng. Nå er de på 2. plass på tabellen.

Saken oppdateres.